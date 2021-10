сегодня



Обновлённое видео WHITESNAKE



Двадцать девятого октября Rhino выпустит несколько обновлённых версий альбома WHITESNAKE "Restless Heart". Выпущенный в 1997 году альбом попал в сорок лучших в Великобритании, но так и не был выпущен в США. И теперь это досадное недоразумение будет устранено. Альбом будет доступен в виде двойного CD (с обновлённой и оригинальной версией альбома), на двойном серебряном виниле и на одиночном CD с новой версией альбома. Помимо этого, будет выпущено издание "Restless Heart: Super Deluxe Edition" на 4СD и DVD. Обновлённая версия "Restless Heart" доступна для просмотра ниже.



Трек-лист:



Disc 1:



Restless Heart: 2021 Remix



01. Restless Heart



02. You're So Fine



03. Can't Go On



04. Crying



05. Take Me Back Again



06. Anything You Want



07. Too Many Tears



08. All In The Name Of Love



09. Your Precious Love



10. Can't Stop Now



11. Woman Trouble Blues



12. Stay With Me



13. Oi (Theme For An Imaginary Drum Solo)



14. Don't Fade Away



15. Can't Go On (Unzipped)



Disc 2:



Restless Heart: 2021 Remaster



01. Don't Fade Away



02. All In The Name Of Love



03. Restless Heart



04. Too Many Tears



05. Crying



06. Stay With Me



07. Can't Go On



08. You're So Fine



09. Your Precious Love



10. Take Me Back Again



11. Woman Trouble Blues



12. Anything You Want



13. Can't Stop Now



14. Too Many Tears '95 (Live & Drunk in the Studio featuring The Horny B'stards)



Disc 3:



Dancing On The Titanic



Early Arrangements & Getting Drum Tracks in the Studio



01. Restless Heart



02. You're So Fine



03. Can't Go On



04. Crying



05. Take Me Back Again



06. Anything You Want



07. Too Many Tears



08. All In The Name Of Love



09. Your Precious Love (Soul Version)



10. You Precious Love



11. Can't Stop Now (Instrumental Version)



12. Woman Trouble Blues



13. Stay With Me



14. Oi (Instrumental)



15. Don't Fade Away



16. Snakes Down South (Unreleased Demo)



Disc 4:



Restless Heart: Evolutions



01. Restless Heart



02. You're So Fine



03. Can't Go On



04. Crying



05. Take Me Back Again



06. Anything You Want



(Red Light Green Light)



07. Too Many Tears



08. All In The Name Of Love



09. Your Precious Love



10. Can't Stop Now



11. Woman Trouble Blues



12. Stay With Me



13. Oi (Instrumental)



14. Don't Fade Away



Disc 5: Restless Heart: DVD-Video



* All In The Name Of Love (Fan Video)



* Anything You Want (Fan Video)



* You're So Fine (Music Video)



* Restless Heart (Fan Video)



* Too Many Tears (Music Video)



* Don't Fade Away (Music Video)



* Can't Go On (Acoustic Slideshow)



* Restless Heart (Lyric Video)



Starkers Trilogy



* Too Many Tears



* Can't Go On



* Don't Fade Away



Behind The Scenes



* The Making Of Restless Heart







