Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*Новое видео IN FLAMES 31
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 23
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 22
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 17
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 15
*IN FLAMES исполнили новую песню 12
*KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED» 11
*Новый альбом MEGADETH осенью, сингл — летом 10
*Вокалист NAPALM DEATH — о популярности правых 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*Новое видео IN FLAMES 31
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 23
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 22
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 17
[= ||| все новости группы



*

Whitesnake

*



21 июн 2022 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

17 июн 2022 : 		 Обновленное видео WHITESNAKE

11 июн 2022 : 		 Обновленное видео WHITESNAKE

8 июн 2022 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

6 июн 2022 : 		 DAVID COVERDALE представляет новый релиз WHITESNAKE

5 июн 2022 : 		 Гитарист WHITESNAKE — о прощальном турне: «Это эмоциональный тур для DAVID'a COVERDALE'a»

3 июн 2022 : 		 Обновленное видео WHITESNAKE

31 май 2022 : 		 Вокалист THE DARKNESS дал оценку пения вокалиста WHITESNAKE

30 май 2022 : 		 DAVID COVERDALE — о песне "Is This Love": «Она предназначалась Тине Тёрнер»

20 май 2022 : 		 Лидер WHITESNAKE заявил, что перезаписать "Here I Go Again" было не его идеей

11 май 2022 : 		 WHITESNAKE открыли прощальный тур

10 май 2022 : 		 WHITESNAKE обновили сборник лучшего

6 май 2022 : 		 Гитарист WHITESNAKE: «Dino будет много петь!»

22 мар 2022 : 		 WHITESNAKE думают о новой музыке

8 фев 2022 : 		 Новая басистка WHITESNAKE сказала, что DAVID COVERDALE лично позвонил ей, чтобы пригласить в группу

21 дек 2021 : 		 Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше женщин

27 ноя 2021 : 		 WHITESNAKE готовят нечто особое

25 ноя 2021 : 		 Теперь в WHITESNAKE есть TANYA

25 ноя 2021 : 		 Бывший басист WHITESNAKE: «Это было чудесное время!»

22 ноя 2021 : 		 WHITESNAKE расстались с басистом

21 ноя 2021 : 		 DAVID COVERDALE был бы рад попасть в ЗСрНР и с WHITESNAKE

1 ноя 2021 : 		 Лидер WHITESNAKE — о смерти Тони Китэйн

30 окт 2021 : 		 Фронтмен WHITESNAKE: «Никаких ошибок нет — это прощальный тур»

25 окт 2021 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

25 окт 2021 : 		 Причина смерти Тони Китэйн

25 окт 2021 : 		 Лидер WHITESNAKE — о функциях нового члена
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с выступления WHITESNAKE



zoom
Видео с выступления WHITESNAKE, которое состоялось 12 июня на Tauron Arena in Kraków, Польша, доступно для просмотра ниже.

Трек-лист:

01. Bad Boys
02. Slide It In
03. Love Ain't No Stranger
04. Hey You (You Make Me Rock)
05. Slow An' Easy
06. Ain't No Love In The Heart Of The City (Bobby "Blue" Bland cover)
07. Fool For Your Loving
08. Guitar And Keyboard Solos
09. Crying In The Rain
10. Drum Solo (followed by "Crying in the Rain" reprise)
11. Is This Love
12. Give Me All Your Love
13. Here I Go Again
14. Still Of The Night
15. Burn (DEEP PURPLE cover)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 194

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом