сегодня



Видео с выступления WHITESNAKE



Видео с выступления WHITESNAKE, которое состоялось 12 июня на Tauron Arena in Kraków, Польша, доступно для просмотра ниже.



Трек-лист:



01. Bad Boys

02. Slide It In

03. Love Ain't No Stranger

04. Hey You (You Make Me Rock)

05. Slow An' Easy

06. Ain't No Love In The Heart Of The City (Bobby "Blue" Bland cover)

07. Fool For Your Loving

08. Guitar And Keyboard Solos

09. Crying In The Rain

10. Drum Solo (followed by "Crying in the Rain" reprise)

11. Is This Love

12. Give Me All Your Love

13. Here I Go Again

14. Still Of The Night

15. Burn (DEEP PURPLE cover)







+0 -0



просмотров: 194