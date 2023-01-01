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Новости
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*Басист ANTHRAX: «Просыпаюсь я, значицца, в кровище, и бац!» 12
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*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 52
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 27
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
*Пополнение в NERVOSA 14
*THE HALO EFFECT исполнили новые песни 13
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Whitesnake

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27 фев 2023 : 		 Переиздание WHITESNAKE выйдет весной

15 фев 2023 : 		 Акустика от WHITESNAKE

12 фев 2023 : 		 KELLY CLARKSON исполняет WHITESNAKE

24 янв 2023 : 		 TOMMY ALDRIDGE исполняет песню WHITESNAKE

14 окт 2022 : 		 Басистка WHITESNAKE — о причинах отмены тура

28 авг 2022 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

24 авг 2022 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

12 авг 2022 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

8 авг 2022 : 		 WHITESNAKE не поедет со SCORPIONS

5 авг 2022 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

30 июл 2022 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

23 июл 2022 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

14 июл 2022 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

7 июл 2022 : 		 Вокалист WHITESNAKE ещё не на соточку

4 июл 2022 : 		 WHITESNAKE отменили европейские гастроли

1 июл 2022 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

29 июн 2022 : 		 Лидер WHITESNAKE: «Tommy скоро вернётся»

28 июн 2022 : 		 WHITESNAKE отменяют новые концерты

27 июн 2022 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

24 июн 2022 : 		 STEVE VAI присоединился на сцене к WHITESNAKE

23 июн 2022 : 		 Куда пропал REB BEACH?

21 июн 2022 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

17 июн 2022 : 		 Обновленное видео WHITESNAKE

11 июн 2022 : 		 Обновленное видео WHITESNAKE

8 июн 2022 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

6 июн 2022 : 		 DAVID COVERDALE представляет новый релиз WHITESNAKE
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|||| 27 фев 2023

Переиздание WHITESNAKE выйдет весной



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28 апреля WHITESNAKE выпустят обновленную версию альбома "Good To Be Bad", которая будет доступна в разных вариантах, включая бокс-сет 4-CD/Blu-ray, на двойном виниле и одиночном CD "Still Good To Be Bad". Фрагмент из этого издания, обновленная версия "Can You Hear The Wind Blow", доступен ниже.




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