27 фев 2023



Переиздание WHITESNAKE выйдет весной



28 апреля WHITESNAKE выпустят обновленную версию альбома "Good To Be Bad", которая будет доступна в разных вариантах, включая бокс-сет 4-CD/Blu-ray, на двойном виниле и одиночном CD "Still Good To Be Bad". Фрагмент из этого издания, обновленная версия "Can You Hear The Wind Blow", доступен ниже.







+1 -0



просмотров: 432