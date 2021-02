7 фев 2021



Новое видео WHITESNAKE



WHITESNAKE девятнадцатого февраля выпустят третий релиз из подборки "Red, White And Blues". "The Blues Album" будет доступен на CD и двойном голубом виниле, а также в цифровом варианте. В него войдут композиции с 1984 по 2011 годы из номерных альбомов, а также из сольного диска "Into The Light". Все треки были пересмотрены, пересведены и прошли ремастеринг.



Лидер группы, David Coverdale говорит о том, как музыка Мадди Уотерса, Хаулин Вульфа и трёх Кингов (Алберта, БиБи и Фредди) продолжает вдохновлять его:



«Сложно подобрать слова, чтобы продемонстрировать, как глубоко они связаны с моей душой. Но "блюз" для меня — красивое слово, которое описывает эмоциональное выражение... чувств, будь то чувство грусти, одиночества, пустоты... А также того, что выражает большую радость, праздник и танец, сексуальность и любовь!!!»



Трек-лист "The Blues Album":



CD:



01. Steal Your Heart Away



02. Good To Be Bad



03. Give Me All Your Love



04. Take Me Back Again



05. Slow An' Easy



06. Too Many Tears



07. Lay Down Your Love



08. The River Song



09. Whipping Boy Blues



10. If You Want Me



11. A Fool In Love



12. Woman Trouble Blues



13. Looking For Love



14. Crying In The Rain



Винил:



Side One



01. Steal Your Heart Away



02. Good To Be Bad



03. Give Me All Your Love



04. Take Me Back Again



Side Two



01. Slow An' Easy



02. Too Many Tears



03. Lay Down Your Love



Side Three



01. The River Song



02. Whipping Boy Blues



03. If You Want Me



04. A Fool In Love



Side Four



01. Woman Trouble Blues



02. Looking For Love



03. Crying In The Rain



Видео на "Lay Down Your Love" доступно ниже.







+1 -0



просмотров: 654