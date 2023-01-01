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Новости
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*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 34
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 33
*Новое видео LIMP BIZKIT 29
*Не упусти кассету METALLICA! 18
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Whitesnake

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12 фев 2023 : 		 KELLY CLARKSON исполняет WHITESNAKE

24 янв 2023 : 		 TOMMY ALDRIDGE исполняет песню WHITESNAKE

14 окт 2022 : 		 Басистка WHITESNAKE — о причинах отмены тура

28 авг 2022 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

24 авг 2022 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

12 авг 2022 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

8 авг 2022 : 		 WHITESNAKE не поедет со SCORPIONS

5 авг 2022 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

30 июл 2022 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

23 июл 2022 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

14 июл 2022 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

7 июл 2022 : 		 Вокалист WHITESNAKE ещё не на соточку

4 июл 2022 : 		 WHITESNAKE отменили европейские гастроли

1 июл 2022 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

29 июн 2022 : 		 Лидер WHITESNAKE: «Tommy скоро вернётся»

28 июн 2022 : 		 WHITESNAKE отменяют новые концерты

27 июн 2022 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

24 июн 2022 : 		 STEVE VAI присоединился на сцене к WHITESNAKE

23 июн 2022 : 		 Куда пропал REB BEACH?

21 июн 2022 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

17 июн 2022 : 		 Обновленное видео WHITESNAKE

11 июн 2022 : 		 Обновленное видео WHITESNAKE

8 июн 2022 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

6 июн 2022 : 		 DAVID COVERDALE представляет новый релиз WHITESNAKE

5 июн 2022 : 		 Гитарист WHITESNAKE — о прощальном турне: «Это эмоциональный тур для DAVID'a COVERDALE'a»

3 июн 2022 : 		 Обновленное видео WHITESNAKE
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|||| сегодня

KELLY CLARKSON исполняет WHITESNAKE



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KELLY CLARKSON опубликовала свою версию хита WHITESNAKE "Here I Go Again".




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