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Бывший басист WHITESNAKE : «Это было чудесное время!»



Michael Devin прокомментировал уход из WHITESNAKE:



«Последние десять лет создания музыки с моими братьями из WHITESNAKE были настоящим волшебством. Я буду искренне скучать по ребятам. Они — моя семья.



Я желаю David'у Coverdale'у самого замечательного Прощального тура, он заслуживает всей любви и поддержки на его Прощании, которую, я знаю, фанаты обеспечат в концертных залах.



Я буду скучать по всем вам, фанаты, вы действительно потрясающие, и с вами было так весело проводить время на протяжении многих лет. Спасибо вам за то, что сделали мои путешествия по миру такими приятными. Я люблю вас всей душой.



Наилучшие пожелания Tanya O'Callaghan, крутой басистке и другу. Она будет играть на низких частотах самым достойным образом.



Пока мы не встретимся снова... Много любви. В путь!»













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