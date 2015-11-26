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Whitesnake

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27 дек 2017 : 		 Концертное видео WHITESNAKE

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Ремастированная версия песни WHITESNAKE из альбома 1984 года



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Песню WHITESNAKE "Slow An' Easy" (U.S. Mix, 2019 Remaster)" из ремастированного альбома "Slide It In" 1984 года, выход которого приурочен к 35-й годовщине со дня выхода диска, можно послушать ниже.



WHITESNAKE: Listen To






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