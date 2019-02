сегодня



Ремастированная версия песни WHITESNAKE из альбома 1984 года



Песню WHITESNAKE "Slow An' Easy" (U.S. Mix, 2019 Remaster)" из ремастированного альбома "Slide It In" 1984 года, выход которого приурочен к 35-й годовщине со дня выхода диска, можно послушать ниже.



















