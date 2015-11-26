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DAVID COVERDALE был бы рад попасть в ЗСрНР и с WHITESNAKE



DAVID COVERDALE в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, хотел бы он оказаться в Зале Славы Рок-н-Ролла и с WHITESNAKE:



«Когда я принимал участие по включению в Зал Славы в составе PURPLE, я разговаривал с ребятами, и они очень, очень искренне говорили, что считают уместным, чтобы WHITESNAKE оказались в нем. Но вы должны помнить, что это всего лишь вишенки на потрясающем торте моей жизни. Так что если это произойдет, это будет замечательно. Это не входит в мой список желаний, но я приму это с распростертыми объятиями. Потому что такие вещи — это признание со стороны твоих коллег».







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