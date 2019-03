сегодня



Новая песня WHITESNAKE



"Trouble Is Your Middle Name", совершенно новая песня легендарной группы WHITESNAKE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек войдёт в предстоящий альбом "Flesh & Blood", выпуск которого намечен лейблом Frontiers Music Srl. на 10 мая. Новая работа станет преемницей предыдущего диска "The Purple Album" 2015 года, на котором музыканты исполнили классические песни DEEP PURPLE.



13 оригинальных треков 13 студийного альбома "Flesh & Blood" были записаны в составе: David Coverdale — вокал, Reb Beach и Joel Hoekstra — гиатры, Michael Devin — бас, Tommy Aldridge — барабаны, и Michele Luppi — клавишные.



Трек-лист:



01. Good To See You Again

02. Gonna Be Alright

03. Shut Up & Kiss Me

04. Hey You (You Make Me Rock)

05. Always & Forever

06. When I Think Of You (Color Me Blue)

07. Trouble Is Your Middle Name

08. Flesh & Blood

09. Well I Never

10. Heart Of Stone

11. Get Up

12. After All

13. Sands Of Time



Бонус-треки на CD+DVD Deluxe Edition в цифровой версии:



14. Can't Do Right For Doing Wrong (бонус-трек — новая студиная песня)



15. If I Can't Have You бонус-трек — новая студиная песня)



16. Gonna Be Alright (X-Tendo Mix) (аудиотрек на DVD)



17. Sands Of Time (Radio Mix) (аудиотрек на DVD)



18. Shut Up And Kiss Me (Video Mix) (аудиотрек на DVD)



Группа собирается в 2019 году в мировой тур, и первые даты уже объявлены. 15 июля коллектив выступит в Санкт-Петербурге, а 17 июля приедет в Москву.























