сегодня



Причина смерти Тони Китэйн



Стала известна причина смерти актрисы Джули Э.Тони Китэйн, которая была наиболее известна в мире рока благодаря своему появлению в клипе группы WHITESNAKE на песню "Here I Go Again".



Представитель департамента шерифа округа Ориндж в Калифорнии сообщил, что причиной смерти 59-летней актрисы стала дилатационная кардиомиопатия. Смерть была признана естественной.



По словам пресс-секретаря, другими значимыми причинами были лёгкий коронарный атеросклероз (закупорка артерий); приём миртазапина (антидепрессанта), метаболита миртазапина, алпразолама (Ксанакс), ацетаминофена (Тайленол), прегабалина (лекарство от нервной боли) и гидрокодона (опиоид).



Тони Китэйн умерла 7 мая в своем доме в Ньюпорт-Бич, Калифорния.













+1 -0



просмотров: 470