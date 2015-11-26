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Whitesnake

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Причина смерти Тони Китэйн



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Стала известна причина смерти актрисы Джули Э.Тони Китэйн, которая была наиболее известна в мире рока благодаря своему появлению в клипе группы WHITESNAKE на песню "Here I Go Again".

Представитель департамента шерифа округа Ориндж в Калифорнии сообщил, что причиной смерти 59-летней актрисы стала дилатационная кардиомиопатия. Смерть была признана естественной.

По словам пресс-секретаря, другими значимыми причинами были лёгкий коронарный атеросклероз (закупорка артерий); приём миртазапина (антидепрессанта), метаболита миртазапина, алпразолама (Ксанакс), ацетаминофена (Тайленол), прегабалина (лекарство от нервной боли) и гидрокодона (опиоид).

Тони Китэйн умерла 7 мая в своем доме в Ньюпорт-Бич, Калифорния.

TAWNY KITAEN





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