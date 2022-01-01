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*Клип EUROPE набрал миллиард 24
*Гитарист METALLICA дал петуха 22
*Старый член вернулся в MEGADETH 19
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Whitesnake

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DAVID COVERDALE представляет новый релиз WHITESNAKE



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DAVID COVERDALE опубликовал видео, в котором представляет новый релиз WHITESNAKE "Greatest Hits", доступный в следующих форматах:

- Digital now available worldwide
- CD out now in Europe
- 2LP out now in Europe
- CD/Blu-ray out June 3 in Europe and July 15 in North America
- CD & 2LP out on June 17 in North America

Трек-лист CD/Blu-ray:

“Still Of The Night”
“Here I Go Again”
“Is This Love”
“Give Me All Your Love”
“Love Ain’t No Stranger”
“Slide It In”
“Slow An’ Easy”
“Guilty Of Love”
“Fool For Your Loving”
“Judgment Day”
“The Deeper The Love”
“Now You’re Gone”
“You’re Gonna Break My Heart Again”
“Sweet Lady Luck”
“Crying In The Rain”
“Forevermore”

DAVID COVERDALE Unboxes CD/Blu-Ray Edition Of WHITESNAKE's Greatest Hits; Video




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