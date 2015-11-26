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Whitesnake

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Фронтмен WHITESNAKE был очень рад, что DEF LEPPARD попали в Зал славы рок-н-ролла



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Фронтмен WHITESNAKE David Coverdale рассказал в интервью для Cleveland Scene, что он был взволнован, увидев своих приятелей из DEF LEPPARD, которые наконец-то попали в Зал славы рок-н-ролла в этом году:

«Я знал их с самого начала. Они из Северного Йоркшира, а я — из Южного. Если ты не поддерживаешь своих йоркширских приятелей, для тебя уготовано особое место в аду. Мы с [вокалистом] Joe [Elliott'ом] общаемся друг с другом каждый грёбаный день. Если бы его мать могла видеть, какие грязные мемы он посылает мне, это заставило бы её пальцы сжаться, но я поклялся сохранить всё в тайне. Мы дорогие друзья. В прошлом году я гастролировал с FOREIGNER, Джо Joe и парнями из JOURNEY. У всех нас было много народу. Ничто не радует меня больше, чем видеть людей, о которых я обычно беспокоюсь».

Осенью 2015 года WHITESNAKE и DEF LEPPARD вместе гастролировали по Великобритании. Тогда Elliott рассказал Uber Rock об отношениях своей группы с WHITESNAKE:

«Я бы солгал, если бы сказал, что соперничества нет. Но на самом деле мы желаем друг другу успеха. Неважно, идёте ли первым, последним или в середине, если аудитория сконцентрирована на том, чтобы посмотреть все три группы, тогда потенциально все выигрывают. В этом нет никакого соперничества, но очевидно, что все группы хотят быть настолько популярными, насколько это возможно, поэтому ты всегда борешься за первое место. Но будьте уверены: мы с лордом Coverdale'ом отлично ладим».



WHITESNAKE



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