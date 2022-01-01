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*Новое видео RAMMSTEIN 35
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 26
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 22
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Whitesnake

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|||| 11 май 2022

WHITESNAKE открыли прощальный тур



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WHITESNAKE выступлением десятого мая в Дублине открыли прощальный тур, европейская часть которого проходит при поддержке EUROPE и со-хэдлайнера FOREIGNER.

Сет-лист:

01. Bad Boys / Children Of The Night
02. Slide It In
03. Love Ain't No Stranger
04. Hey You (You Make Me Rock)
05. Slow An' Easy
06. Ain't No Love In The Heart Of The City
07. Fool For Your Loving
08. Trouble Is Your Middle Name
09. Crying In The Rain
10. Is This Love
11. Give Me All Your Love
12. Here I Go Again
13. Still Of The Night

Encore:

14. Take Me With You



THANK YOU, DUBLIN!!! You Brought Tears To An Old Snakes EyesвЂ¦Blessings On You & Yours For An Unforgettable Evening In The Company FriendsвЂ¦The Irish Whitesnake Choir Was In Exceptional FormвЂ¦XXX
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Once Again Our Sincere Gratitude For Such An Emotional Beginning To The Farewell TourвЂ¦Please Know You Are Truly Appreciated & Love DUBLIN!! God Bless Your Beautiful Hearts!
All pics by вЃ¦@PaytonTMurphyвЃ©
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