11 май 2022



WHITESNAKE открыли прощальный тур



WHITESNAKE выступлением десятого мая в Дублине открыли прощальный тур, европейская часть которого проходит при поддержке EUROPE и со-хэдлайнера FOREIGNER.



Сет-лист:



01. Bad Boys / Children Of The Night

02. Slide It In

03. Love Ain't No Stranger

04. Hey You (You Make Me Rock)

05. Slow An' Easy

06. Ain't No Love In The Heart Of The City

07. Fool For Your Loving

08. Trouble Is Your Middle Name

09. Crying In The Rain

10. Is This Love

11. Give Me All Your Love

12. Here I Go Again

13. Still Of The Night



Encore:



14. Take Me With You







❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥💚❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥🙏🙏🙏✌️✌️✌️🤟🤟🤟‼️‼️‼️

Beautiful Pics by вЃ¦







THANK YOU, DUBLIN!!! You Brought Tears To An Old Snakes Eyes…Blessings On You & Yours For An Unforgettable Evening In The Company Friends…The Irish Whitesnake Choir Was In Exceptional Form…

All pics by вЃ¦

❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥💚❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❌❌❌🌎🌍🌏❌❌❌❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥💚❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥🇺🇦🇺🇦🇺🇦🙏🙏🙏🕊🕊🕊✌️✌️✌️







Once Again Our Sincere Gratitude For Such An Emotional Beginning To The Farewell Tour…Please Know You Are Truly Appreciated & Love DUBLIN!! God Bless Your Beautiful Hearts!





