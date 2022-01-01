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WHITESNAKE отменяют новые концерты



Дорогие поклонники WHITESNAKE по всему миру:



Мы зажигали по всему миру в первой части нашего прощального тура, отдавая все, что у нас есть, вам, поклонникам.



Тяжести дороги одинаковы для всех нас, и мы старались обеспечить всем здоровую и безопасную жизнь. К сожалению, в последнее время мы столкнулись с несколькими ситуациями, с которыми мы справляемся, как можем.



Сначала наш любимый лидер группы Reb Beach временно слег и пропустил пару концертов, пока поправлялся (кстати, сейчас ему намного лучше).



Затем свалился с ног легенда нашей группы Tommy Aldridge, и мы, к сожалению, не смогли сыграть на фестивале Rock Imperium в Картахене в прошлую субботу (очень жаль, и приносим свои извинения нашим испанским фанатам и друзьям).



Tommy было настолько плохо, что он пропустил первое шоу в своей карьере — но есть и позитивная информация. Ему уже лучше и он очень хочет вернуться и выступить для всех вас.



К сожалению, досталось и мне. Два дня назад я начал испытывать недомогание, и только что мне поставили диагноз "инфекция пазух носа и трахеи". Доктор рекомендует 5 дней не петь и соблюдать постельный режим.



К сожалению, это означает, что мы не сможем выступить на предстоящих концертах в Милане, Вене, а решение по Загребу (2 июля) будет принято в ближайшее время.



Мне очень жаль всех поклонников, которые планировали приехать посмотреть на наш прощальный тур в каждом из этих городов — я намерен как можно скорее поправиться и успеть выступить на оставшихся концертах европейского прощального тура. Вы все в наших сердцах!!!»





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