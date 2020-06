сегодня



Ремастированное видео от WHITESNAKE



19 июня лейбл Rhino Records выпустил "The Rock Album by Whitesnake" — новый сборник, в который вошли переработанные, ремикшированные и ремастированные версии лучших рок-песен группы. HD-видео на "Here I Go Again" доступно для просмотра ниже.



Альбом является первым релизом в "Red, White и Blues Trilogy" — серии свежих, новых сборников, организованных по музыкальным темам, которые будут включать в себя: "Love Songs" (красный), "The Rock Album" (белый) и "The Blues Album" (синий).



В примечаниях к альбому основатель и вокалист группы Whitesnake David Coverdale написал:



«Все песни были переработаны, ремикшированы и ремастированы. Некоторые из них были музыкально украшены в тех местах, где мой сопродюсер Michael McIntyre, мой новый режиссёр сведения Christopher Collier и я посчитали это уместным или необходимым для выявления лучшего в этих песнях».



"The Rock Album" охватывает более трёх десятилетий с песнями, первоначально выпущенными в период с 1984 по 2011 годы на шести студийных альбомах Whitesnake. Один трек — "She Give Me" — взят из сольного альбома Coverdale’а 2000 года — "Into The Light".



Музыка группы 1980-х годов хорошо представлена "Love Ain't No Stranger" из "Slide It In" (1984) и "Judgement Day" из "Slip Of The Tongue" (1989), а также "Still Of The Night", "Give Me All Your Love" и хитом № 1 "Here I Go Again" из альбома Whitesnake 1987 года с одноимённым названием, который был признан мегаплатиновым.



Альбом "Restless Heart" (1997) попал в коллекцию с четырьмя песнями, включая нашумевшую "Can't Stop Now". "The Rock Album" также включает материал 2008 года "Good To Be Bad" (“Best Years” и “Can’t You Hear The Wind Blow”), в дополнение к заглавному треку 2011 года "Forevermore". Среди других ярких моментов "The Rock Album" ремикс-версия "All Or Nothing" с дополнительными гитарами, взятыми из оригинальных многотрековых лент, а также альтернативная аранжировка "Tell Me How" из "Forevermore".



"The Rock Album" выйдет 19 июня в цифровом виде, на CD, а также в виде 2-х пластинок, напечатанных на 180-граммовом белом виниле.



Трек-лист:



CD / стриминг:



“Still Of The Night”

“Best Years”

“Tell Me How”

“Love Ain’t No Stranger”

“All Or Nothing”

“Give Me All Your Love”

“Can You Hear The Wind Blow”

“Restless Heart”

“Anything You Want”

“Here I Go Again”

“Judgement Day”

“She Give Me”

“Crying”

“Can’t Stop Now”

“Always The Same” *

“Forevermore”



Виниловая версия:



Side A

“Still Of The Night”

“Best Years”

“Tell Me How”

“Love Ain’t No Stranger”



Side B

“All Or Nothing”

“Give Me All Your Love”

“Can You Hear The Wind Blow”

“Restless Heart”



Side C

“Anything You Want”

“Here I Go Again”

“Judgement Day”

“She Give Me”



Side D

“Crying”

“Can’t Stop Now”

“Always The Same” *

“Forevermore”



* ранее не выпускалась







