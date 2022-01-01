Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео IN FLAMES 26
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 22
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 21
*Новое видео KREATOR 16
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 14
*IN FLAMES исполнили новую песню 12
*THE HALO EFFECT не стремились подражать IN FLAMES 11
*Вокалист NAPALM DEATH — о популярности правых 10
*OZZY OSBOURNE сделают операцию в понедельник 9
*KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED» 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео IN FLAMES 26
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 22
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 21
*Новое видео KREATOR 16
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 14
[= ||| все новости группы



*

Whitesnake

*



17 июн 2022 : 		 Обновленное видео WHITESNAKE

11 июн 2022 : 		 Обновленное видео WHITESNAKE

8 июн 2022 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

6 июн 2022 : 		 DAVID COVERDALE представляет новый релиз WHITESNAKE

5 июн 2022 : 		 Гитарист WHITESNAKE — о прощальном турне: «Это эмоциональный тур для DAVID'a COVERDALE'a»

3 июн 2022 : 		 Обновленное видео WHITESNAKE

31 май 2022 : 		 Вокалист THE DARKNESS дал оценку пения вокалиста WHITESNAKE

30 май 2022 : 		 DAVID COVERDALE — о песне "Is This Love": «Она предназначалась Тине Тёрнер»

20 май 2022 : 		 Лидер WHITESNAKE заявил, что перезаписать "Here I Go Again" было не его идеей

11 май 2022 : 		 WHITESNAKE открыли прощальный тур

10 май 2022 : 		 WHITESNAKE обновили сборник лучшего

6 май 2022 : 		 Гитарист WHITESNAKE: «Dino будет много петь!»

22 мар 2022 : 		 WHITESNAKE думают о новой музыке

8 фев 2022 : 		 Новая басистка WHITESNAKE сказала, что DAVID COVERDALE лично позвонил ей, чтобы пригласить в группу

21 дек 2021 : 		 Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше женщин

27 ноя 2021 : 		 WHITESNAKE готовят нечто особое

25 ноя 2021 : 		 Теперь в WHITESNAKE есть TANYA

25 ноя 2021 : 		 Бывший басист WHITESNAKE: «Это было чудесное время!»

22 ноя 2021 : 		 WHITESNAKE расстались с басистом

21 ноя 2021 : 		 DAVID COVERDALE был бы рад попасть в ЗСрНР и с WHITESNAKE

1 ноя 2021 : 		 Лидер WHITESNAKE — о смерти Тони Китэйн

30 окт 2021 : 		 Фронтмен WHITESNAKE: «Никаких ошибок нет — это прощальный тур»

25 окт 2021 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

25 окт 2021 : 		 Причина смерти Тони Китэйн

25 окт 2021 : 		 Лидер WHITESNAKE — о функциях нового члена

11 окт 2021 : 		 Новый член WHITESNAKE — о своих функциях
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Обновленное видео WHITESNAKE



zoom
WHITESNAKE опубликовали обновленную версию клипа "Slide It In”. Этот релиз приурочен к выпуску сборника "Greatest Hits", который будет доступен в следующих форматах:

- Digital now available worldwide
- CD out now in Europe
- 2LP out now in Europe
- CD/Blu-ray out June 3 in Europe and July 15 in North America
- CD & 2LP out on June 17 in North America

Трек-лист CD/Blu-ray:

“Still Of The Night”
“Here I Go Again”
“Is This Love”
“Give Me All Your Love”
“Love Ain’t No Stranger”
“Slide It In”
“Slow An’ Easy”
“Guilty Of Love”
“Fool For Your Loving”
“Judgment Day”
“The Deeper The Love”
“Now You’re Gone”
“You’re Gonna Break My Heart Again”
“Sweet Lady Luck”
“Crying In The Rain”
“Forevermore”

WHITESNAKE Release Remastered




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 67

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом