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Вокалист WHITESNAKE ещё не на соточку



David Coverdale поделился информацией о состоянии здоровья:



«Всё ещё не восстановился на 100 %, но рад вернуться домой... Болеть в отеле, в туре то ещё... Надеюсь, что Вы и все Ваши в порядке вне зависимости от того, где вы находитесь... Знайте, что вас ценят и любят... XXX».









Still not 100% but, very happy to be homeвЂ¦Being sick in a hotel, on tour, just ainвЂ™t the ticketвЂ¦I hope You & Yours Are Well, Wherever You AreвЂ¦Know You Are Appreciated & LovedвЂ¦XXX pic.twitter.com/TLRU5FIzrR





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