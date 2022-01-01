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*Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах 43
*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 16
*Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH 11
*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 10
*Новый альбом BLOODBATH выйдет осенью 10
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Whitesnake

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7 июл 2022 : 		 Вокалист WHITESNAKE ещё не на соточку

4 июл 2022 : 		 WHITESNAKE отменили европейские гастроли

1 июл 2022 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

29 июн 2022 : 		 Лидер WHITESNAKE: «Tommy скоро вернётся»

28 июн 2022 : 		 WHITESNAKE отменяют новые концерты

27 июн 2022 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

24 июн 2022 : 		 STEVE VAI присоединился на сцене к WHITESNAKE

23 июн 2022 : 		 Куда пропал REB BEACH?

21 июн 2022 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

17 июн 2022 : 		 Обновленное видео WHITESNAKE

11 июн 2022 : 		 Обновленное видео WHITESNAKE

8 июн 2022 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

6 июн 2022 : 		 DAVID COVERDALE представляет новый релиз WHITESNAKE

5 июн 2022 : 		 Гитарист WHITESNAKE — о прощальном турне: «Это эмоциональный тур для DAVID'a COVERDALE'a»

3 июн 2022 : 		 Обновленное видео WHITESNAKE

31 май 2022 : 		 Вокалист THE DARKNESS дал оценку пения вокалиста WHITESNAKE

30 май 2022 : 		 DAVID COVERDALE — о песне "Is This Love": «Она предназначалась Тине Тёрнер»

20 май 2022 : 		 Лидер WHITESNAKE заявил, что перезаписать "Here I Go Again" было не его идеей

11 май 2022 : 		 WHITESNAKE открыли прощальный тур

10 май 2022 : 		 WHITESNAKE обновили сборник лучшего

6 май 2022 : 		 Гитарист WHITESNAKE: «Dino будет много петь!»

22 мар 2022 : 		 WHITESNAKE думают о новой музыке

8 фев 2022 : 		 Новая басистка WHITESNAKE сказала, что DAVID COVERDALE лично позвонил ей, чтобы пригласить в группу

21 дек 2021 : 		 Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше женщин

27 ноя 2021 : 		 WHITESNAKE готовят нечто особое

25 ноя 2021 : 		 Теперь в WHITESNAKE есть TANYA
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Вокалист WHITESNAKE ещё не на соточку



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David Coverdale поделился информацией о состоянии здоровья:

«Всё ещё не восстановился на 100 %, но рад вернуться домой... Болеть в отеле, в туре то ещё... Надеюсь, что Вы и все Ваши в порядке вне зависимости от того, где вы находитесь... Знайте, что вас ценят и любят... XXX».

Still not 100% but, very happy to be homeвЂ¦Being sick in a hotel, on tour, just ainвЂ™t the ticketвЂ¦I hope You & Yours Are Well, Wherever You AreвЂ¦Know You Are Appreciated & LovedвЂ¦XXX pic.twitter.com/TLRU5FIzrR






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