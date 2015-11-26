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Лидер WHITESNAKE — о функциях нового члена



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В рамках недавнего интервью лидер WHITESNAKE David Coverdale рассказал о функциях нового члена группы, Dino Jelusick'а:

«Я воспринимаю его так же, как и двух гитаристов группы. Я всегда рассматривал WHITESNAKE как оркестр. Я не вижу её как band-band. Я не хочу, чтобы два гитариста играли абсолютно одинаковые песни или просто гармонировали друг с другом, я хочу два противоположных... Есть зажигательный Joel Hoekstra, совершенно не похожий на электрифицированного Reb'a Beach'a. И появление нового участника не для того ,чтобы как-то подавить Michele [Luppi, клавишника WHITESNAKE]. Michele в полной безопасности. Я обожаю его и то, что он привносит в WHITESNAKE.

В 2019 году группа Dino выступала перед нами в Загребе, а для меня это большая редкость, и я спросил: "Кто это, б$$$ь, такой?". И тогда сразу подумал: "Вау, этот парень великолепен". На что Joel заметил: "Да, я работал с ним в TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, он отличный парень". И я ответил: "Этот парень — настоящий snake. Ну пока ничего не говори ему. Посмотрим, что и как".

Так что я думаю, это будет просто фантастика. Для многих песен WHITESNAKE, которые являются грандиозными эпиками, теперь у меня будет возможность устроить оркестр из клавишных, что сделает их ещё более музыкально оркестровыми без оркестра на сцене.

Парень просто замечательный, я не могу дождаться, чтобы спеть с ним. У меня уже есть три вокалиста, которые достаточно хороши, чтобы быть фронтменами: Michael Devin, Michele Luppi, и Reb Beach; они и правда отличные певцы, но что плохого в том, чтобы иметь ещё одного? И я считаю его отличным парнем. Сейчас у него есть свои трудности с юридической точки зрения, но талант, вера и мужество всегда победят. И я не могу дождаться, когда мы начнём репетиции, правда не могу. Для меня всё выглядит очень интересным, и я не прочь добавить ещё один яркий ингредиент в и без того хороший коктейль!»

DAVID COVERDALE On DINO JELUSICK





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