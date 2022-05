сегодня



DAVID COVERDALE — о песне "Is This Love": «Она предназначалась Тине Тёрнер»



WHITESNAKE 6 мая выпустили новый сборник "Greatest Hits", в который вошли одни из самых известных хитов группы.



Пересведение и ремастеринг проводились под руководством основателя и вокалиста WHITESNAKE David'a Coverdale'a. В сборник вошла песня "Is This Love", которая стала хитом, достигнув № 9 в чарте синглов Великобритании и № 2 в чарте синглов Billboard Hot 100 США. Трек "Is This Love" стал вторым по величине хитом WHITESNAKE в США после песни "Here I Go Again", которая возглавила чарты.



На вопрос о том, не было ли у него волнения по поводу того, что рок-аудитория WHITESNAKE плохо воспримет такую балладу, Coverdale ответил:



«Немного было, да. Изначально эта песня предназначалась для Тины Тёрнер. Мои друзья и коллеги из EMI Records искали песни для продолжения удивительной истории Тины. Альбом с "What's Love Got To Do With It" был грандиозным, глобальным, и они искали песни. Они знали, что я собираюсь отойти от старых идей песен, и сказали: "Если вы придумаете что-нибудь, что, по вашему мнению, может подойти для Тины, — потому что они знали, что я её большой поклонник, — дайте нам знать". Так что первоначальная идея песни "Is This Love" была для Тины».



Что касается того, как песня появилась, David сказал:



«Мы вдвоём с [тогдашним гитаристом WHITESNAKE] John'ом Sykes'ом... Я снял виллу на юге Франции, и у нас с John'ом был разный распорядок дня. Он был совой, а я работал днём. Он выходил из своей комнаты, чтобы выпить кофе, в то время как я возился с материалом и увеличивал громкость около четырёх часов дня. И он спросил: "О, что это? Это мило". Я сказал: "Это не для нас. Это для Тины Тёрнер". В общем, он взял свой кофе, сел и начал играть... Получилось довольно органично. Эти идеи превратились в нечто прекрасное, что я бы не придумал. Может быть, John не придумал бы аккорды, но дополнения были просто частью процесса создания песни. И когда [представители тогдашнего звукозаписывающего лейбла WHITESNAKE] Geffen услышали её, я сказал: "Нет, нет, нет. Это для Тины Тернер". А они сказали: "Нет, не для неё". И это одна из самых замечательных песен, которые у нас есть.



Всякий раз, когда мы выступаем на больших хэви-металлических фестивалях по всему миру, я спрашиваю: "Стоит ли нам это делать?" Чувак, все обнимаются, потому что обычно к этому времени дня люди нуждаются в хороших звуковых объятиях. Так что мы с радостью согласились это сделать.



Прости, Тина. Но я бы всё равно хотел услышать, как она это поёт. Если бы вы мысленно представили себе эту песню, вы бы знали, что она отлично справилась бы с ней».







+3 -0



( 1 ) просмотров: 404