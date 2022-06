сегодня



Обновленное видео WHITESNAKE



WHITESNAKE опубликовали обновленную версию клипа “Love Ain’t No Stranger”. Этот релиз приурочен к выпуску сборника "Greatest Hits", который будет доступен в следующих форматах:



- Digital now available worldwide

- CD out now in Europe

- 2LP out now in Europe

- CD/Blu-ray out June 3 in Europe and July 15 in North America

- CD & 2LP out on June 17 in North America



Трек-лист CD/Blu-ray:



“Still Of The Night”

“Here I Go Again”

“Is This Love”

“Give Me All Your Love”

“Love Ain’t No Stranger”

“Slide It In”

“Slow An’ Easy”

“Guilty Of Love”

“Fool For Your Loving”

“Judgment Day”

“The Deeper The Love”

“Now You’re Gone”

“You’re Gonna Break My Heart Again”

“Sweet Lady Luck”

“Crying In The Rain”

“Forevermore”







