Куда пропал REB BEACH?

23 июн 2022



уда пропал REB BEACH?



ѕоклонники WHITESNAKE стали переживать из-за отсутстви€ на концертах группы REB'a BEACH'a, пропустившего уже четыре шоу подр€д. ќднако гитарист Joel Hoekstra ответил в сообщении, что тот вернетс€ "совсем скоро".









Tonight @Whitesnake rocked @PrahaEU - Prague, Czech Republic along with our friends @europetheband ! A little last minute stress as Reb Beach was under the weather and I had to cover his solos. But, we gave you our best Prague!! The show must go on! #Whitesnake #TheFarewellTour pic.twitter.com/LQK7Rp470d Hopefully back ASAP! Nobody missed him more than meрЯШБ















Thank you! Hopefully Rebel returns immediately. Nobody misses him more than me. #GuitarTEAM





