23 июн 2022



Куда пропал REB BEACH?



Поклонники WHITESNAKE стали переживать из-за отсутствия на концертах группы REB'a BEACH'a, пропустившего уже четыре шоу подряд. Однако гитарист Joel Hoekstra ответил в сообщении, что тот вернется "совсем скоро".









#TheFarewellTour pic.twitter.com/LQK7Rp470d Tonight @Whitesnake rocked @PrahaEU - Prague, Czech Republic along with our friends @europetheband ! A little last minute stress as Reb Beach was under the weather and I had to cover his solos. But, we gave you our best Prague!! The show must go on! #Whitesnake Hopefully back ASAP! Nobody missed him more than meрџЃ















Thank you! Hopefully Rebel returns immediately. Nobody misses him more than me. #GuitarTEAM





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