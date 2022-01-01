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*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*Новое видео MEGADETH 24
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 18
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 15
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Whitesnake

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23 июн 2022 : 		 Куда пропал REB BEACH?

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|||| 23 июн 2022

Куда пропал REB BEACH?



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Поклонники WHITESNAKE стали переживать из-за отсутствия на концертах группы REB'a BEACH'a, пропустившего уже четыре шоу подряд. Однако гитарист Joel Hoekstra ответил в сообщении, что тот вернется "совсем скоро".

Tonight @Whitesnake rocked @PrahaEU - Prague, Czech Republic along with our friends @europetheband ! A little last minute stress as Reb Beach was under the weather and I had to cover his solos. But, we gave you our best Prague!! The show must go on! #Whitesnake#TheFarewellTourpic.twitter.com/LQK7Rp470d



Hopefully back ASAP! Nobody missed him more than meрџЃ



Thank you! Hopefully Rebel returns immediately. Nobody misses him more than me. #GuitarTEAM






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