Новое видео WHITESNAKE

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WHITESNAKE девятнадцатого февраля выпустят третий релиз из подборки "Red, White And Blues". "The Blues Album" будет доступен на CD и двойном голубом виниле, а также в цифровом варианте. В него войдут композиции с 1984 по 2011 годы из номерных альбомов, а также из сольного диска "Into The Light". Все треки были пересмотрены, пересведены и прошли ремастеринг.

Лидер группы, David Coverdale говорит о том, как музыка Мадди Уотерса, Хаулин Вульфа и трёх Кингов (Алберта, БиБи и Фредди) продолжает вдохновлять его:

«Сложно подобрать слова, чтобы продемонстрировать, как глубоко они связаны с моей душой. Но "блюз" для меня — красивое слово, которое описывает эмоциональное выражение... чувств, будь то чувство грусти, одиночества, пустоты... А также того, что выражает большую радость, праздник и танец, сексуальность и любовь!!!»

Трек-лист "The Blues Album":

CD:

01. Steal Your Heart Away

02. Good To Be Bad

03. Give Me All Your Love

04. Take Me Back Again

05. Slow An' Easy

06. Too Many Tears

07. Lay Down Your Love

08. The River Song

09. Whipping Boy Blues

10. If You Want Me

11. A Fool In Love

12. Woman Trouble Blues

13. Looking For Love

14. Crying In The Rain

Винил:

Side One

01. Steal Your Heart Away

02. Good To Be Bad

03. Give Me All Your Love

04. Take Me Back Again

Side Two

01. Slow An' Easy

02. Too Many Tears

03. Lay Down Your Love

Side Three

01. The River Song

02. Whipping Boy Blues

03. If You Want Me

04. A Fool In Love

Side Four

01. Woman Trouble Blues

02. Looking For Love

03. Crying In The Rain

Видео на "Slow An' Easy" доступно ниже.

WHITESNAKE Release HD Video For



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