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Whitesnake

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14 фев 2019 : 		 Новое видео WHITESNAKE

4 фев 2019 : 		 Ремастированная версия песни WHITESNAKE из альбома 1984 года

31 янв 2019 : 		 Фрагмент переиздания WHITESNAKE

25 янв 2019 : 		 Переиздание WHITESNAKE выйдет весной

25 дек 2018 : 		 Новое видео WHITESNAKE

1 дек 2018 : 		 Лидер WHITESNAKE: «Я был должен три миллиона до выхода 1987»

13 ноя 2018 : 		 Новый альбом WHITESNAKE выйдет весной

12 окт 2018 : 		 Рассказ об издании нового релиза WHITESNAKE

6 авг 2018 : 		 Новый релиз WHITESNAKE выйдет осенью

27 июн 2018 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

16 июн 2018 : 		 WHITESNAKE открыли тур

11 июн 2018 : 		 Басист WHITESNAKE выпустил ЕР

1 май 2018 : 		 Выход нового альбома WHITESNAKE отложен

10 апр 2018 : 		 WHITESNAKE выпустят сингл летом

20 мар 2018 : 		 Лидер WHITESNAKE: «"Flesh & Blood" будет нашим лучшим альбомом»

28 янв 2018 : 		 Новое видео WHITESNAKE

12 янв 2018 : 		 Фрагмент нового релиза WHITESNAKE

11 янв 2018 : 		 Рассказ об издании нового релиза WHITESNAKE

27 дек 2017 : 		 Концертное видео WHITESNAKE

15 дек 2017 : 		 Концертный трек WHITESNAKE

13 дек 2017 : 		 Трейлер концертного релиза WHITESNAKE

10 дек 2017 : 		 Трейлер концертного релиза WHITESNAKE

8 дек 2017 : 		 Концертный релиз WHITESNAKE выйдет зимой

5 дек 2017 : 		 Новый альбом WHITESNAKE выйдет в начале следующего года

23 окт 2017 : 		 DAVID COVERDALE демонстрирует содержимое делюкс-издания WHITESNAKE 1987

20 окт 2017 : 		 Фотокнига WHITESNAKE выйдет в 2017
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|||| 14 фев 2019

Новое видео WHITESNAKE



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В честь 40-летия своей деятельности рок-легенды WHITESNAKE возвращаются со своим новым, 13 альбомом, получившим название "Flesh & Blood". В него вошли 13 оригинальных треков и 5 бонусов, которые будут доступны в расширенных изданиях.

Видео на трек "Shut Up & Kiss Me", который войдёт в новый альбом, доступно для просмотра ниже.

Трек-лист альбома:

01. Good To See You Again
02. Gonna Be Alright
03. Shut Up & Kiss Me
04. Hey You (You Make Me Rock)
05. Always & Forever
06. When I Think Of You (Color Me Blue)
07. Trouble Is Your Middle Name
08. Flesh & Blood
09. Well I Never
10. Heart Of Stone
11. Get Up
12. After All
13. Sands Of Time

Bonus Tracks Appearing on CD+DVD Deluxe Edition and Digital Version:

14. Can't Do Right For Doing Wrong (bonus track - new studio song)
15. If I Can't Have You (bonus track - new studio song)
16. Gonna Be Alright (X-Tendo Mix) (DVD audio track)
17. Sands Of Time (Radio Mix) (DVD audio track)
18. Shut Up And Kiss Me (Video Mix) (DVD audio track)



WHITESNAKE: Complete






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КомментарииСкрыть/показать 3 )

ywi


14 фев 2019, 21:32		Звук очень красивый. Песня довольно проходная. В целом всё вместе вполне на уровне.

smoke36


14 фев 2019, 22:13		Скорей ба! Ковердейл сказал, что Flesh & Blood будет лучшим альбомом Whitesnake

RomV


14 фев 2019, 23:38		Даже дослушать до конца не смог этот балаган


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