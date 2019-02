14 фев 2019



Новое видео WHITESNAKE



В честь 40-летия своей деятельности рок-легенды WHITESNAKE возвращаются со своим новым, 13 альбомом, получившим название "Flesh & Blood". В него вошли 13 оригинальных треков и 5 бонусов, которые будут доступны в расширенных изданиях.



Видео на трек "Shut Up & Kiss Me", который войдёт в новый альбом, доступно для просмотра ниже.



Трек-лист альбома:



01. Good To See You Again

02. Gonna Be Alright

03. Shut Up & Kiss Me

04. Hey You (You Make Me Rock)

05. Always & Forever

06. When I Think Of You (Color Me Blue)

07. Trouble Is Your Middle Name

08. Flesh & Blood

09. Well I Never

10. Heart Of Stone

11. Get Up

12. After All

13. Sands Of Time



Bonus Tracks Appearing on CD+DVD Deluxe Edition and Digital Version:



14. Can't Do Right For Doing Wrong (bonus track - new studio song)

15. If I Can't Have You (bonus track - new studio song)

16. Gonna Be Alright (X-Tendo Mix) (DVD audio track)

17. Sands Of Time (Radio Mix) (DVD audio track)

18. Shut Up And Kiss Me (Video Mix) (DVD audio track)



















+7 -0



( 3 )





просмотров: 1057