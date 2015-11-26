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Whitesnake

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23 авг 2021 : 		 Новое видео WHITESNAKE

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7 фев 2021 : 		 Новое видео WHITESNAKE

23 янв 2021 : 		 Новое видео WHITESNAKE

8 янв 2021 : 		 Новый сборник WHITESNAKE выйдет зимой

3 дек 2020 : 		 Новое видео WHITESNAKE

27 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE представляет новое издание WHITESNAKE

24 ноя 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE об отсутствии юмора в песнях группы

17 ноя 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE: «Планирую начать прощаться в 2022 году»

9 ноя 2020 : 		 Новое видео WHITESNAKE

30 окт 2020 : 		 Ремикс от WHITESNAKE

18 окт 2020 : 		 Новое видео WHITESNAKE

6 окт 2020 : 		 Новое видео WHITESNAKE

18 сен 2020 : 		 Новый сборник WHITESNAKE выйдет осенью

20 июл 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE: «Из-за "ковидиотов" я не могу уйти на пенсию должным образом!»

19 июл 2020 : 		 DAVID COVERDALE о последнем релизе WHITESNAKE

7 июл 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста WHITESNAKE

20 июн 2020 : 		 Ремастированное видео от WHITESNAKE
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|||| 23 авг 2021

Новое видео WHITESNAKE



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Двадцать девятого октября Rhino выпустит несколько обновлённых версий альбома WHITESNAKE "Restless Heart". Выпущенный в 1997 году альбом попал в сорок лучших в Великобритании, но так и не был выпущен в США. И теперь это досадное недоразумение будет устранено. Альбом будет доступен в виде двойного CD (с обновлённой и оригинальной версией альбома), на двойном серебряном виниле и на одиночном CD с новой версией альбома. Помимо этого, будет выпущено издание "Restless Heart: Super Deluxe Edition" на 4СD и DVD. Видео на "All In The Name Of Love" доступно для просмотра ниже.

Трек-лист:

Disc 1:

Restless Heart: 2021 Remix

01. Restless Heart

02. You're So Fine

03. Can't Go On

04. Crying

05. Take Me Back Again

06. Anything You Want

07. Too Many Tears

08. All In The Name Of Love

09. Your Precious Love

10. Can't Stop Now

11. Woman Trouble Blues

12. Stay With Me

13. Oi (Theme For An Imaginary Drum Solo)

14. Don't Fade Away

15. Can't Go On (Unzipped)

Disc 2:

Restless Heart: 2021 Remaster

01. Don't Fade Away

02. All In The Name Of Love

03. Restless Heart

04. Too Many Tears

05. Crying

06. Stay With Me

07. Can't Go On

08. You're So Fine

09. Your Precious Love

10. Take Me Back Again

11. Woman Trouble Blues

12. Anything You Want

13. Can't Stop Now

14. Too Many Tears '95 (Live & Drunk in the Studio featuring The Horny B'stards)

Disc 3:

Dancing On The Titanic

Early Arrangements & Getting Drum Tracks in the Studio

01. Restless Heart

02. You're So Fine

03. Can't Go On

04. Crying

05. Take Me Back Again

06. Anything You Want

07. Too Many Tears

08. All In The Name Of Love

09. Your Precious Love (Soul Version)

10. You Precious Love

11. Can't Stop Now (Instrumental Version)

12. Woman Trouble Blues

13. Stay With Me

14. Oi (Instrumental)

15. Don't Fade Away

16. Snakes Down South (Unreleased Demo)

Disc 4:

Restless Heart: Evolutions

01. Restless Heart

02. You're So Fine

03. Can't Go On

04. Crying

05. Take Me Back Again

06. Anything You Want

(Red Light Green Light)

07. Too Many Tears

08. All In The Name Of Love

09. Your Precious Love

10. Can't Stop Now

11. Woman Trouble Blues

12. Stay With Me

13. Oi (Instrumental)

14. Don't Fade Away

Disc 5: Restless Heart: DVD-Video

* All In The Name Of Love (Fan Video)

* Anything You Want (Fan Video)

* You're So Fine (Music Video)

* Restless Heart (Fan Video)

* Too Many Tears (Music Video)

* Don't Fade Away (Music Video)

* Can't Go On (Acoustic Slideshow)

* Restless Heart (Lyric Video)

Starkers Trilogy

* Too Many Tears

* Can't Go On

* Don't Fade Away

Behind The Scenes

* The Making Of Restless Heart

Watch WHITESNAKE








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