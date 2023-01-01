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*Новое видео группы METALLICA 58
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 37
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 36
*Вокалист HELLOWEEN — о вокалисте HELLOWEEN: «Почему я не вст... 22
*JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит мно... 22
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Whitesnake

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24 янв 2023 : 		 TOMMY ALDRIDGE исполняет песню WHITESNAKE

14 окт 2022 : 		 Басистка WHITESNAKE — о причинах отмены тура

28 авг 2022 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

24 авг 2022 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

12 авг 2022 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

8 авг 2022 : 		 WHITESNAKE не поедет со SCORPIONS

5 авг 2022 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

30 июл 2022 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

23 июл 2022 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

14 июл 2022 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

7 июл 2022 : 		 Вокалист WHITESNAKE ещё не на соточку

4 июл 2022 : 		 WHITESNAKE отменили европейские гастроли

1 июл 2022 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

29 июн 2022 : 		 Лидер WHITESNAKE: «Tommy скоро вернётся»

28 июн 2022 : 		 WHITESNAKE отменяют новые концерты

27 июн 2022 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

24 июн 2022 : 		 STEVE VAI присоединился на сцене к WHITESNAKE

23 июн 2022 : 		 Куда пропал REB BEACH?

21 июн 2022 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

17 июн 2022 : 		 Обновленное видео WHITESNAKE

11 июн 2022 : 		 Обновленное видео WHITESNAKE

8 июн 2022 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

6 июн 2022 : 		 DAVID COVERDALE представляет новый релиз WHITESNAKE

5 июн 2022 : 		 Гитарист WHITESNAKE — о прощальном турне: «Это эмоциональный тур для DAVID'a COVERDALE'a»

3 июн 2022 : 		 Обновленное видео WHITESNAKE

31 май 2022 : 		 Вокалист THE DARKNESS дал оценку пения вокалиста WHITESNAKE
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|||| сегодня

TOMMY ALDRIDGE исполняет песню WHITESNAKE



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Drumeo опубликовали видео исполнения TOMMY ALDRIDGE'ем классического хита WHITESNAKE "Here I Go Again".




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