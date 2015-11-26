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Whitesnake

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EPK от WHITESNAKE



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WHITESNAKE опубликовали электронную открытку к выходящему десятого мая на Frontiers Music Srl новому альбому "Flesh & Blood":

01. Good To See You Again

02. Gonna Be Alright

03. Shut Up & Kiss Me

04. Hey You (You Make Me Rock)

05. Always & Forever

06. When I Think Of You (Color Me Blue)

07. Trouble Is Your Middle Name

08. Flesh & Blood

09. Well I Never

10. Heart Of Stone

11. Get Up

12. After All

13. Sands Of Time

Bonus Tracks Appearing on CD+DVD Deluxe Edition and Digital Version:

14. Can't Do Right For Doing Wrong (bonus track - new studio song)

15. If I Can't Have You (bonus track - new studio song)

16. Gonna Be Alright (X-Tendo Mix) (DVD audio track)

17. Sands Of Time (Radio Mix) (DVD audio track)

18. Shut Up And Kiss Me (Video Mix) (DVD audio track)



WHITESNAKE: EPK For 'Flesh & Blood' Album












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