EPK от WHITESNAKE



WHITESNAKE опубликовали электронную открытку к выходящему десятого мая на Frontiers Music Srl новому альбому "Flesh & Blood":



01. Good To See You Again



02. Gonna Be Alright



03. Shut Up & Kiss Me



04. Hey You (You Make Me Rock)



05. Always & Forever



06. When I Think Of You (Color Me Blue)



07. Trouble Is Your Middle Name



08. Flesh & Blood



09. Well I Never



10. Heart Of Stone



11. Get Up



12. After All



13. Sands Of Time



Bonus Tracks Appearing on CD+DVD Deluxe Edition and Digital Version:



14. Can't Do Right For Doing Wrong (bonus track - new studio song)



15. If I Can't Have You (bonus track - new studio song)



16. Gonna Be Alright (X-Tendo Mix) (DVD audio track)



17. Sands Of Time (Radio Mix) (DVD audio track)



18. Shut Up And Kiss Me (Video Mix) (DVD audio track)































