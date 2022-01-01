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*Новое видео MEGADETH 25
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 14
*Новое видео BEHEMOTH 13
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 12
*Новый альбом RED HOT CHILI PEPPERS выйдет осенью 11
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Whitesnake

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23 июл 2022 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

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Обновлённое видео WHITESNAKE



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WHITESNAKE опубликовали обновленную версию клипа "Now You're Gone". Этот релиз приурочен к выпуску сборника "Greatest Hits", который доступен в следующих форматах:

- Digital now available worldwide
- CD out now in Europe
- 2LP out now in Europe
- CD/Blu-ray
- CD & 2LP

Трек-лист CD/Blu-ray:

“Still Of The Night”
“Here I Go Again”
“Is This Love”
“Give Me All Your Love”
“Love Ain’t No Stranger”
“Slide It In”
“Slow An’ Easy”
“Guilty Of Love”
“Fool For Your Loving”
“Judgment Day”
“The Deeper The Love”
“Now You’re Gone”
“You’re Gonna Break My Heart Again”
“Sweet Lady Luck”
“Crying In The Rain”
“Forevermore”

WHITESNAKE Release Remastered "Now You're Gone" Music Video; "The New Mix Is Kick Ass," Says DAVID COVERDALE




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