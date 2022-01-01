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Обновлённое видео WHITESNAKE



WHITESNAKE опубликовали обновленную версию клипа “Crying In The Rain”. Этот релиз приурочен к выпуску сборника "Greatest Hits", который доступен в следующих форматах:



- Digital now available worldwide

- CD out now in Europe

- 2LP out now in Europe

- CD/Blu-ray

- CD & 2LP



Трек-лист CD/Blu-ray:



“Still Of The Night”

“Here I Go Again”

“Is This Love”

“Give Me All Your Love”

“Love Ain’t No Stranger”

“Slide It In”

“Slow An’ Easy”

“Guilty Of Love”

“Fool For Your Loving”

“Judgment Day”

“The Deeper The Love”

“Now You’re Gone”

“You’re Gonna Break My Heart Again”

“Sweet Lady Luck”

“Crying In The Rain”

“Forevermore”







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