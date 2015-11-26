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Whitesnake

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7 июл 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста WHITESNAKE

20 июн 2020 : 		 Ремастированное видео от WHITESNAKE

18 июн 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста WHITESNAKE

18 июн 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE — о новой трилогии

14 июн 2020 : 		 Ремастированное видео от WHITESNAKE

8 июн 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста WHITESNAKE

31 май 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE сожалеет, что не все воспринимают COVID-19 серьёзно

29 май 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE: «В большинстве современных групп просто нет гитарных героев»

26 май 2020 : 		 WHITESNAKE опубликовали видео на новую версию песни из альбома 1997 года

10 май 2020 : 		 WHITESNAKE опубликовали видео на новую версию песни из альбома 1987 года

8 май 2020 : 		 Новая версия песни WHITESNAKE

6 май 2020 : 		 Видео с текстом от WHITESNAKE

3 май 2020 : 		 Фронтмен WHITESNAKE о жизни после пандемии

28 апр 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE прояснил свои слова насчёт «ухода на пенсию»

23 апр 2020 : 		 Видео с текстом от WHITESNAKE

22 апр 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE: «Передайте советнику Трампа, что COVID-19 — это не 19-я версия»

20 апр 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE заявил, что 2021 год может стать «подходящим» временем для его выхода на пенсию

19 апр 2020 : 		 Нереализованный трек WHITESNAKE выйдет в новой компиляции

17 апр 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста WHITESNAKE

9 апр 2020 : 		 STEVE VAI об альбоме WHITESNAKE

4 апр 2020 : 		 WHITESNAKE опубликовали ранее не издававшееся видео

24 мар 2020 : 		 Уроки от гитариста WHITESNAKE

23 мар 2020 : 		 WHITESNAKE отменяют все концерты из-за операции у лидера

16 мар 2020 : 		 Переиздание альбома WHITESNAKE выйдет на виниле весной

6 мар 2020 : 		 WHITESNAKE отложили визит в Японию

1 фев 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE: «Не вижу себя, поющего “Still Of The Night” в свои 70 с лишним»
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|||| 7 июл 2020

Обучающее видео от гитариста WHITESNAKE



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Гитарист WHITESNAKE Joel Hoekstra недавно побывал в Guitar World и дал эксклюзивный урок о том, как исполнять композицию "Get Up" из альбома Flesh & Blood.

WHITESNAKE Guitarist JOEL HOEKSTRA Teaches Two-Finger Tapping Variations, How To Play Solo From вЂњGet UpвЂќ; Video



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