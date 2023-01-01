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DAVID COVERDALE заявил, что WHITESNAKE никогда не использовали фонограмму



David Coverdale утверждает, что WHITESNAKE никогда не использовали фонограмму во время концертов группы.



В новом интервью "Rock Of Nations With Dave Kinchen & Shane McEachern" Coverdale затронул тему зависимости некоторых рок-групп от предварительно записанных треков. На вопрос о том, как он относится к певцам, которые используют фонограмму для своего вокала, вокалист WHITESNAKE ответил:



«Я думаю, что это происходит часто, к сожалению. Но это их выбор. Мы подобным не занимаемся.



Я помню, как много лет назад кое-кто сделал замечание, что он был потрясён тем, что мы используем фонограмму. Это было много-много лет назад. И это не имело ничего общего с правдой. Вы что, шутите? Участники моей группы отлично играют и отлично поют — это простой факт. Но это было просто нелепо, как это бывает с "вирусным" контентом в Интернете, и мы пригласили журналистов прийти и постоять у звукооператора в центре зала, чтобы убедиться, что всё, что происходит, происходит вживую.



Но это WHITESNAKE. И я должен сказать вам, что где бы мы ни находились, это всегда будет выступление вживую. Хорошо это или плохо, но это живое выступление. Никогда не было и речи о фонограмме. Но я знаю, что многие мои современники её используют. Удачи им. Мне это неинтересно.



Даже когда я снимаю проморолики, я пою от души. Я не могу притворяться».







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