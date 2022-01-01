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*Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein" 63
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 37
*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 27
*DIMMU BORGIR обновили альбом 22
*Новая песня IN FLAMES 17
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*

Whitesnake

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|||| 8 авг 2022

WHITESNAKE не поедет со SCORPIONS



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Лидер WHITESNAKE David Coverdale опубликовал следующее сообщение:

«С глубоким разочарованием и огромным разочарованием в душе я вынужден объявить, что WHITESNAKE больше не смогут присоединиться к SCORPIONS в их туре по США и Канаде в связи с тем, что я продолжаю лечение от постоянной инфекции верхних дыхательных путей, которая влияет на мою способность выступать. Это включает в себя отмену наших собственных выступлений в качестве хедлайнеров.

В то время как WHITESNAKE больше не будут участвовать в туре, SCORPIONS продолжат его. Мы желаем нашим хорошим друзьям, SCORPIONS, всяческих успехов!!!

И всем вам тоже всего наилучшего!»

Attention Rock Believers! pic.twitter.com/h67CEwWStl






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