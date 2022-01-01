8 авг 2022



WHITESNAKE не поедет со SCORPIONS



Лидер WHITESNAKE David Coverdale опубликовал следующее сообщение:



«С глубоким разочарованием и огромным разочарованием в душе я вынужден объявить, что WHITESNAKE больше не смогут присоединиться к SCORPIONS в их туре по США и Канаде в связи с тем, что я продолжаю лечение от постоянной инфекции верхних дыхательных путей, которая влияет на мою способность выступать. Это включает в себя отмену наших собственных выступлений в качестве хедлайнеров.



В то время как WHITESNAKE больше не будут участвовать в туре, SCORPIONS продолжат его. Мы желаем нашим хорошим друзьям, SCORPIONS, всяческих успехов!!!



И всем вам тоже всего наилучшего!»









Attention Rock Believers! pic.twitter.com/h67CEwWStl





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