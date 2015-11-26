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WHITESNAKE готовят рождественские шоу



Лидер WHITESNAKE David Coverdale в Твиттере сообщил, что группа рассматривает вариант некой серии рождественский концертов. Хотя как знать, может они и приведут к выпуску рождественского альбома.













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