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Whitesnake

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WHITESNAKE готовят рождественские шоу



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Лидер WHITESNAKE David Coverdale в Твиттере сообщил, что группа рассматривает вариант некой серии рождественский концертов. Хотя как знать, может они и приведут к выпуску рождественского альбома.

Updated: WHITESNAKE Is Working On Christmas Music








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