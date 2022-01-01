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*Новое видео RAMMSTEIN 34
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 24
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
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Whitesnake

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WHITESNAKE обновили сборник лучшего



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WHITESNAKE шестого мая в цифровом варианте выпустили обновленный вариант сборника "Greatest Hits" — все 16 композиций были ремастировны и пересведены.

«Мы определенно дополнили оригинальные "Greatest Hits", извлекли их из звуковой капсулы времени 80-х и 90-х годов и привели их в соответствие с современными требованиями... Как всегда, у нас есть оригинальные альбомы для тех, кто считает их священными реликвиями» — говорит David Coverdale.

Derek Sherinian (DREAM THEATER, SONS OF APOLLO) добавил партии хаммонда в "Here I Go Again", "Fool For Your Loving", "You're Gonna Break My Heart Again" и другие композиции. Также появилась возможность услышать партии Adrian'a Vandenberg'a на "The Deeper The Love" и "Judgement Day" из альбома "Slip Of The Tongue". Наряду с этими новыми дополнениями, Coverdale также заглянул в хранилище, чтобы найти старинные записи гитариста John Sykes, которые не были представлены на оригинальных записях, включая соло на "Slide It In" и ритм-гитару на "Give Me All Your Love".

Трек-лист:

01. Still Of The Night
02. Here I Go Again
03. Is This Love
04. Give Me All Your Love
05. Love Ain't No Stranger
06. Slide It In
07. Slow An' Easy
08. Guilty Of Love
09. Fool For Your Loving
10. Judgment Day
11. The Deeper The Love
12. Now You're Gone
13. You're Gonna Break My Heart Again
14. Sweet Lady Luck
15. Crying In The Rain
16. Forevermore




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