WHITESNAKE обновили сборник лучшего



WHITESNAKE шестого мая в цифровом варианте выпустили обновленный вариант сборника "Greatest Hits" — все 16 композиций были ремастировны и пересведены.



«Мы определенно дополнили оригинальные "Greatest Hits", извлекли их из звуковой капсулы времени 80-х и 90-х годов и привели их в соответствие с современными требованиями... Как всегда, у нас есть оригинальные альбомы для тех, кто считает их священными реликвиями» — говорит David Coverdale.



Derek Sherinian (DREAM THEATER, SONS OF APOLLO) добавил партии хаммонда в "Here I Go Again", "Fool For Your Loving", "You're Gonna Break My Heart Again" и другие композиции. Также появилась возможность услышать партии Adrian'a Vandenberg'a на "The Deeper The Love" и "Judgement Day" из альбома "Slip Of The Tongue". Наряду с этими новыми дополнениями, Coverdale также заглянул в хранилище, чтобы найти старинные записи гитариста John Sykes, которые не были представлены на оригинальных записях, включая соло на "Slide It In" и ритм-гитару на "Give Me All Your Love".



Трек-лист:



01. Still Of The Night

02. Here I Go Again

03. Is This Love

04. Give Me All Your Love

05. Love Ain't No Stranger

06. Slide It In

07. Slow An' Easy

08. Guilty Of Love

09. Fool For Your Loving

10. Judgment Day

11. The Deeper The Love

12. Now You're Gone

13. You're Gonna Break My Heart Again

14. Sweet Lady Luck

15. Crying In The Rain

16. Forevermore







