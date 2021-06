сегодня



DAVID COVERDALE надеется начать прощальный тур WHITESNAKE в 2022 году



Фронтмен WHITESNAKE David Coverdale, которому в сентябре прошлого года исполнилось 69 лет, подтвердил, что планирует завершить гастрольную деятельность после следующей серии концертов группы по всему миру.



11 июня Coverdale рассказал о своих планах прекратить выступления с WHITESNAKE, получив награду "Rocks Honours" в рамках церемонии награждения The Rocks 2021.



В беседе с Planet Rock о пятидесятилетней карьере, которая включала в себя участие в легендарной британской хард-рок-группе DEEP PURPLE, David сказал:



«Я был очень увлечён тем, что делаю. Я стараюсь не подводить свою аудиторию. У нас действительно преданные хардкор-фанаты по всему миру.



В прошлом году мы должны были провести мой прощальный тур, и билеты были полностью распроданы; это было потрясающе. Конечно, всё было отменено из-за COVID. Так что, с Божьей помощью, я смогу сделать это, надеюсь, в следующем году. Я собираюсь выразить свою признательность и благодарность за поддержку, которую я получил, потому невозможно сделать это без аудитории, которая тебя поддерживает. И они знают — хардкорные фанаты, которые следят за мной, знают: я делаю всё, что в моих силах, лучшее, что я могу сделать в данный момент. И это была моя рабочая философия, сколько я себя помню».



После напоминания о том, что ранее другие группы, которые ранее объявляли о «прощальных» турах, а потом передумали, Coverdale сказал:



«Мой тур будет прощальным, потому что мне стукнет 70. Вы шутите?! Мне уже трудно влезть в джинсы».



Хотя David больше не будет выступать с WHITESNAKE, он всё ещё планирует сочинять и записывать свежий материал, когда покончит с турами:



«Я по-прежнему буду заниматься музыкой. У нас относительно долгосрочное соглашение с Warners. У нас ещё куча проектов под вывеской WHITESNAKE. Это касается только гастролей. Не столько выступления утомляют, сколько гастроли, а я не могу гастролировать более комфортно, чем сейчас. Поэтому я поговорил со своим агентом и сказал: "Я хочу сделать это прощальное турне больше всего на свете. Это для фанатов, которые невероятно поддерживали меня в течение 50 лет". Не иметь возможности сказать "спасибо" Великобритании, не иметь возможности сказать "спасибо" Германии, Японии, Бразилии — это было бы душераздирающе.

Я набираюсь сил для такого рода вещей, и поэтому мне придётся составить более лёгкий график гастролей, чтобы я мог справляться и заряжать батарейки, чтобы я не ковылял по городу и не делал кульбиты в кресле.



Я играю на гитаре каждый день. Как только я начинаю играть, у меня появляются идеи для песен. Для меня невозможно не играть музыку. Это как хобби. Это то, что я должен делать; в противном случае, я думаю, у меня бы не появлялись все эти удивительные идеи для мелодий и озорных текстов, включая "Slide It In', darling"».













