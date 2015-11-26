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Новый член WHITESNAKE — о своих функциях



Dino Jelusick в рамках недавнего интервью рассказал о том, какие функции он будет выполнять как новый член команды:



«Ну, David [Coverdale, лидер WHITESNAKE] упомянул, что он с удовольствием пригласит меня к себе домой, и что он хотел бы, чтобы мы с ним написали несколько песен для WHITESNAKE.



Я буду играть на клавишных. Я буду заниматься бэк-вокалом. В паре песен я буду играть на гитаре. И это пока всё, что я знаю».



На вопрос о том, не грустно ли ему от того, что это, возможно, прощальный тур WHITESNAKE, Dino ответил следующее:



«Ну... Нет. У каждой группы есть срок годности. WHITESNAKE существуют уже 40, 50 лет. Более 40 лет — с 78-го или 77-го года, когда вышел первый альбом. Но я горжусь тем, что являюсь последним членом WHITESNAKE. Если вспомнить тех, кто играл в этой группе — в составе был Джон Лорд. И Don Airey на клавишных. Timothy Drury, Michele Luppi и я. Это пять клавишников WHITESNAKE. Была ещё пара человек, игравших на концертах, в 94 году играл Paul Mirkovich. Да, было еще несколько человек. Но совершенно точно, сейчас творится прекрасная часть истории коллектива!»







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