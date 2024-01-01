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*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 55
*Новая песня KERRY KING 46
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 42
*Возвращение THE KOVENANT 29
*Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее ... 25
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Whitesnake

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7 фев 2024 : 		 GABBI GUNN вместе с RUDY SARZO исполняет WHITESNAKE

15 янв 2024 : 		 GABBI GUNN вместе с RUDY SARZO, ALEX SKOLNICK исполняет WHITESNAKE

13 дек 2023 : 		 Поздравления от лидера WHITESNAKE

12 дек 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

13 ноя 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

4 ноя 2023 : 		 Заменят ли DAVID'a COVERDALE'a в WHITESNAKE?

2 ноя 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

19 окт 2023 : 		 Лидер WHITESNAKE хочет выпустить последний альбом с бывшими

18 окт 2023 : 		 Вскрытие WHITESNAKE

17 окт 2023 : 		 DAVID COVERDALE: «WHITESNAKE всё ещё существует»

14 окт 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

25 сен 2023 : 		 GLENN HUGHES надеется, что WHITESNAKE смогут закончить тур

25 сен 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

24 сен 2023 : 		 ADRIAN VANDENBERG об увольнении VIVIAN'a CAMPBELL'a из WHITESNAKE: «Я не имею к этому никакого отношения»

11 сен 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

26 авг 2023 : 		 Демо DEEP PURPLE 1972 года войдет в новую версию альбома WHITESNAKE

25 июн 2023 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

25 май 2023 : 		 Концертное видео WHITESNAKE

12 май 2023 : 		 Лидер WHITESNAKE — о будущем группы

30 апр 2023 : 		 DAVID COVERDALE заявил, что WHITESNAKE никогда не использовали фонограмму

29 апр 2023 : 		 Обновленное видео WHITESNAKE

8 апр 2023 : 		 Лидер WHITESNAKE не знает, когда вернется на сцену

7 мар 2023 : 		 DAVID COVERDALE представляет новое издание WHITESNAKE

27 фев 2023 : 		 Переиздание WHITESNAKE выйдет весной

15 фев 2023 : 		 Акустика от WHITESNAKE

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GABBI GUNN вместе с RUDY SARZO исполняет WHITESNAKE



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Gabbi Gunn при поддержке Rudy Sarzo, Scott Van Zen, Ken Mary и Gary Schutt исполнила кавер-версию хита Whitesnake "Slow An' Easy".

Vocalist GABBI GUNN Teams Up With RUDY SARZO, KEN MARY, SCOTT VAN ZEN And GARY SCHUTT For Cover Of WHITESNAKE Classic




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