21 дек 2021



Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше женщин



Tanya O'Callaghan заявила, что она доказала свою состоятельность, прежде чем её выбрали в качестве новой бас-гитаристки WHITESNAKE.



В прошлом месяце Tanya официально присоединилась к группе, возглавляемой David'ом Coverdaleэом, в качестве замены давнему басисту Michael'у Devin'у, об уходе которого стало известно несколькими днями ранее.



На вопрос в новом интервью For Bass Players Only о том, что значит для неё стать первой женщиной-музыкантом, ставшей участницей WHITESNAKE, Tanya ответила:



«Я думаю, к счастью, в наши дни в музыке стало гораздо больше выдающихся женщин-музыкантов, и это здорово. Очевидно, что их ещё недостаточно. Для меня это нормальный процесс Я не хочу, чтобы это была борьба за пьедестал, или мужчины против женщин, или чтобы везде были женщины; я действительно хочу, чтобы это просто стало нормой. Это нормально — чем больше женщин-музыкантов в группах, известных группах и так далее, тем лучше, потому что люди склонны цепляться за: "О Боже! Это женщина-музыкант". А ты такая: "Это басистка". [Смеётся].



Ты получаешь эту работу за свои собственные заслуги; ты получаешь её не потому, что ты женщина. Это что-то из серии: "О, это круто. Она тоже женщина". Но у меня за плечами чертовски успешная карьера. Я доказала свою состоятельность.



Сразу же после объявления WHITESNAKE мой почтовый ящик просто взорвался от писем родителей: "Боже мой. Я не могу дождаться, когда приведу свою дочь на концерт и покажу ей, что она может всё" или что-то в этом роде, и я думаю, что это удивительно и мило. Но я думаю, что в итоге для меня всё сводится к тому, чтобы просто сделать это нормой, а не относиться к этому как к какому-то грандиозному событию. Потому что люди обычно хотят сосредоточиться на вопросе: "Каково это — быть бас-гитаристом-женщиной?" Это очень похоже на то, каково быть бас-гитаристом-мужчиной. [Смеётся]».







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