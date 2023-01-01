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*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 31
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Whitesnake

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|||| 4 ноя 2023

Заменят ли DAVID'a COVERDALE'a в WHITESNAKE?



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В рамках недавнего разговора с клавишником WHITESNAKE Dino Jelusick'ом ведущий Chris Akin Presents заявил, что слышал много разговоров о том, что именно Dino и заменит лидера WHITESNAKE в группе:

«Поскольку нет официального заявления о том, о чём все предполагают... Я на самом деле слышал много историй о том, что меня фактически привлекли, чтобы заменить его. Официально он меня никогда не спрашивал, но я слышал от очень близкого человека, что он об этом вроде как думал. Я не хочу говорить, что всё было именно так, потому что я слышал это от близкого человека, так что я не собираюсь это утверждать.

Но для меня WHITESNAKE — это David Coverdale, и я никогда не хотел занять это место. Честно говоря, я не хочу быть тем молодым парнишкой, который здорово поёт песни David'a Coverdale'а. Я сам по себе, и я хочу делать всё сам. Я хочу петь свои собственные песни. David Coverdale — это и есть WHITESNAKE. Если группа должна прекратить существование, потому что он хочет уйти на пенсию, то группа должна прекратить существование, потому что он хочет уйти на пенсию.

Таким образом, можно было бы найти кого-то на место Steven'a Tyler'a, кого-то на место Robert'a Plant'a, и группы могли бы просто продолжать существовать. Я считаю, что в этом нет смысла. Я много пел, конечно, вживую. Если бы вы пришли на концерт WHITESNAKE, вы бы это заметили. Я пел "Slide It In" наполовину с ним. Вместе с басистом Michele [Luppi] я проделал большую работу. Было много дел, и я получил удовольствие от тура. Мы отлично провели время с Foreigner в Европе, я очень люблю обе группы. Это было очень здорово!»

DINO JELUSICK Is вЂњHearing A Lot Of StoriesвЂќ That He Will Replace DAVID COVERDALE In WHITESNAKE




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