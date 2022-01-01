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*Новое видео RAMMSTEIN 34
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 20
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 16
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 14
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Whitesnake

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Гитарист WHITESNAKE: «Dino будет много петь!»



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Joel Hoekstra в рамках недавней беседы ответил на вопрос, какие планы у группы на Dino Jelusick'a:

«Он ещё и потрясающий клавишник, так что его способности очень кстати. И он много поёт — я имею в виду, он исполняет много бэк-вокала, а иногда случается, что David [Coverdale, фронтмен WHITESNAKE] заставляет его спеть строчку песни. Так что я думаю, что возможность отправиться в мировое турне с WHITESNAKE и продемонстрировать своё пение и игру на клавишных — это отличная возможность для него. Он фантастический талантливый человек, и он ещё молод. Так что я думаю, что его ждёт большое будущее. Я полагаю, что он с пользой потратит эти пару лет».




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