сегодня



Гитарист WHITESNAKE: «Dino будет много петь!»



Joel Hoekstra в рамках недавней беседы ответил на вопрос, какие планы у группы на Dino Jelusick'a:



«Он ещё и потрясающий клавишник, так что его способности очень кстати. И он много поёт — я имею в виду, он исполняет много бэк-вокала, а иногда случается, что David [Coverdale, фронтмен WHITESNAKE] заставляет его спеть строчку песни. Так что я думаю, что возможность отправиться в мировое турне с WHITESNAKE и продемонстрировать своё пение и игру на клавишных — это отличная возможность для него. Он фантастический талантливый человек, и он ещё молод. Так что я думаю, что его ждёт большое будущее. Я полагаю, что он с пользой потратит эти пару лет».







+0 -0



просмотров: 50

