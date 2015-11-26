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Whitesnake

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Теперь в WHITESNAKE есть TANYA



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WHITESNAKE объявили имя нового басиста — им стала Tanya O'Callaghan!

«Так, так, так... Дамы и господа... Мальчики и девочки... Мы очень горды объявить и представить вам всем нашу новую змею... Или лучше сказать... Змеючку!!! Пожалуйста, поприветствуйте громким дружным хором WHITESNAKE ирландское торнадо!!! Вихревая дервиш-исполнительница, которая, как мы чувствуем, привнесёт свежую, новую, захватывающую музыкальность и желанную энергию в группу, как в студии, так и на сцене... Вот она... Ирландка по рождению и происхождению... Единственная и неповторимая... Tanya O'Callaghan!!!

По какой-то причине в группе WHITESNAKE никогда раньше не было музыкантов-женщин... Плохие парни!!! Но когда мы увидели Tanya'ю O'Callaghan, выступающую с группой нашего друга Steven'а Adler'a на фестивале M3 в 2019 году, мы были потрясены... Зажигательная исполнительница... Когда WHITESNAKE и Michael Devin решили пойти разными путями, Tanya была первой, с кем мы связались, и, к счастью, она приняла наше приглашение стать змеёй....

Мы очень рады и счастливы приветствовать Tanya'ю O'Callaghan в WHITESNAKE!!!

Пусть музыка говорит сама за себя!!!»

В социальных сетях Tanya O'Callaghan также прокомментировала своё появление в WHITESNAKE:

«Похоже, змея выбралась из мешка. Для меня большая честь присоединиться к WHITESNAKE/David'у Coverdale'у в их прощальном мировом туре 2022/23.

Эта девчонка из маленького городка до сих пор умиляется тому количеству легенд, с которыми я имела счастье работать, гастролировать и записываться в течение последних нескольких лет, с тех пор как я совершила пугающий одиночный прыжок через Тихий океан, не имея ни малейшего представления о том, как всё будет развиваться.

Это была безумная затея, но именно тогда, когда я думала, что лучше уже быть не может, пригласить мог кто угодно, только не чёртов WHITESNAKE! И, что самое приятное, вступить на место моих братьев-басистов Rudy Sarzo, Tony Franklin'а, Neil'а Murray'я и Michael'а Devin'а... Вы что, шутите... Какая, блин, честь!!! Моё сердце разрывается!!!»

WHITESNAKE Announces New Bassist TANYA O





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Alex Chernyatinsky


25 ноя 2021, 15:48		Двигайся, Таня! Зажигай, Таня!

Svarg_1349


25 ноя 2021, 15:59		"Похоже, змея выбралась из мешка"

Я так понимаю, что возбудить престарелого Ковердейла у неё получилось не с первого раза. Но зато теперь играет в группе на басу и не только...


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