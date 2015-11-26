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Лидер WHITESNAKE при помощи Твиттера старается поддержать людей в это непростое время



Фронтмен WHITESNAKE David Coverdale рассказал в интервью The Outhouse о своей весёлой ленте в Твиттере, в которой он в первую очередь делится мемами, которые высмеивают отношения между мужчинами и женщинами и воспроизводят нашу повседневную жизнь в современном мире:



«Одной из вещей, которая, как я думаю, помогла мне справиться с этой ситуацией из-за пандемии, было то количество юмора, которое приходит на мою электронную почту или мои в личные сообщения. У меня есть где-то 20 друзей, которые присылают мне всякое разное... Я не пишу о политике. Я очень интересуюсь политикой, но сейчас всё это так неприятно и вызывает разногласия, что это не приветствуется на моём сайте.

Вы смотрели видео, в которых я делал разные акустические штучки по утрам? Моя жена сказала бы: "Я пытаюсь спать". Я пою как можно тише.



Я написал песню под названием "Коронавирусный блюз", когда моя жена готовила на кухне. И она дала старт серии "Песни со стола в столовой". Она помогала людям пережить каждый чёртов день — трудные, мрачные дни».













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