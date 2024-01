сегодня



GABBI GUNN вместе с RUDY SARZO, ALEX SKOLNICK исполняет WHITESNAKE



Gabbi Gun при поддержке Rudy Sarzo, Alex Skolnick, Ken Mary и Gary Schutt исполнила кавер-версию хита Whitesnake "Still Of The Night".







