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*SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY 38
*David встретил Sarah 28
*DORO PESCH: «Металл — это свобода!» 28
*ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого 25
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Whitesnake

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15 янв 2024 : 		 GABBI GUNN вместе с RUDY SARZO, ALEX SKOLNICK исполняет WHITESNAKE

13 дек 2023 : 		 Поздравления от лидера WHITESNAKE

12 дек 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

13 ноя 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

4 ноя 2023 : 		 Заменят ли DAVID'a COVERDALE'a в WHITESNAKE?

2 ноя 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

19 окт 2023 : 		 Лидер WHITESNAKE хочет выпустить последний альбом с бывшими

18 окт 2023 : 		 Вскрытие WHITESNAKE

17 окт 2023 : 		 DAVID COVERDALE: «WHITESNAKE всё ещё существует»

14 окт 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

25 сен 2023 : 		 GLENN HUGHES надеется, что WHITESNAKE смогут закончить тур

25 сен 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

24 сен 2023 : 		 ADRIAN VANDENBERG об увольнении VIVIAN'a CAMPBELL'a из WHITESNAKE: «Я не имею к этому никакого отношения»

11 сен 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

26 авг 2023 : 		 Демо DEEP PURPLE 1972 года войдет в новую версию альбома WHITESNAKE

25 июн 2023 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

25 май 2023 : 		 Концертное видео WHITESNAKE

12 май 2023 : 		 Лидер WHITESNAKE — о будущем группы

30 апр 2023 : 		 DAVID COVERDALE заявил, что WHITESNAKE никогда не использовали фонограмму

29 апр 2023 : 		 Обновленное видео WHITESNAKE

8 апр 2023 : 		 Лидер WHITESNAKE не знает, когда вернется на сцену

7 мар 2023 : 		 DAVID COVERDALE представляет новое издание WHITESNAKE

27 фев 2023 : 		 Переиздание WHITESNAKE выйдет весной

15 фев 2023 : 		 Акустика от WHITESNAKE

12 фев 2023 : 		 KELLY CLARKSON исполняет WHITESNAKE

24 янв 2023 : 		 TOMMY ALDRIDGE исполняет песню WHITESNAKE
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GABBI GUNN вместе с RUDY SARZO, ALEX SKOLNICK исполняет WHITESNAKE



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Gabbi Gun при поддержке Rudy Sarzo, Alex Skolnick, Ken Mary и Gary Schutt исполнила кавер-версию хита Whitesnake "Still Of The Night".

Vocalist GABBI GUNN Teams Up With RUDY SARZO, ALEX SKOLNICK, KEN MARY And GARY SCHUTT For Cover Of WHITESNAKE Classic "Still Of The Night" (Video)




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