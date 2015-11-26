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Whitesnake

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12 янв 2018 : 		 Фрагмент нового релиза WHITESNAKE
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Видео с выступления WHITESNAKE



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Видео с выступления WHITESNAKE, которое состоялось 2 мая в Xcite Center в Parx Casino (Бенсалем, Пеннсильвания), доступно ниже.



Watch WHITESNAKE Perform In Bensalem, Pennsylvania












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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Eu_Gene


4 май 2019, 12:18		у Ковердейла голос просел весьма нехило :(
но при всём этом, как ни странно, слушается и смотрится достойно (хвала бэк-вокалу, да и внешне Дейв ещё не стал мумией, как некоторые экс-коллеги)
материал с нового альбома понравился


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