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Лидер WHITESNAKE : «Планирую начать прощаться в 2022 году»



В рамках недавнего разговора с "The Rhino Podcast" лидер WHITESNAKE David Coverdale сказал, что изначально трилогия "Red, White And Blues" планировалась под прощальный тур, который должен был стартовать в этом году:



«Что может быть лучшим возрастом для вокалиста WHITESNAKE, чем 69? Я даже придумал отличную футболку под это. Так что изначально план был в том, чтобы отблагодарить как следует за столь невероятную поддержку, которую мне оказывали на протяжении пяти десятилетий, а потом перейти и в 2021 год.



Мои агенты постоянно на связи, пытаются найти что-то на весну, что я думаю... У меня нет волшебного магического шара, но думаю, что самое раннее, на что можно рассчитывать, — не знаю, будет ли безопасно людям собираться в большом количестве без всяких опасений, — так вот это будет в конце 21 года. Но куда более вероятно, что всё это будет в 2022-м.



Это повлияло на весь рабочий процесс — не только музыкантов или тех, кто связан с музыкальным бизнесом. Это отразилось на всех».













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