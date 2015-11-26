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Whitesnake

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|||| 1 ноя 2021

Лидер WHITESNAKE — о смерти Тони Китэйн



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DAVID COVERDALE в рамках интервью радиостанции WRIF коснулся темы смерти Тони Китэйн:

«Я получил сообщение поздно вечером и подумал: "О Боже". Действительно, если быть честным, мы не общались более 30 лет. Я был и продолжаю быть глубоко заинтересованным в своём браке с [моей нынешней женой] Синди. Думаю, всё было бы по-другому, если бы у нас с Тони был ребёнок, но у нас его не было. Я выразил свои соболезнования её семье и друзьям и сделал скромное публичное заявление, потому что я не мог поступить иначе.

Как вы знаете, Тони — синоним WHITESNAKE, MTV. Эта культовая, удивительная красавица, которая привлекла столько внимания к моей музыке. Как только ты говоришь: "Боже мой, она великолепна", ты говоришь: "Ух ты, да и песни неплохие".

Да, это был шок — не было никаких сомнений. Я не ожидал такого поворота событий. Но потом, к сожалению, я теряю многих людей. В этом возрасте так странно видеть то количество людей, которых я знаю, которые уходят из жизни, личной или профессиональной. Это просто безумие. Но всё движется только вперёд — такова моя философия».

DAVID COVERDALE On TAWNY KITEAN








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Tomahawk


2 ноя 2021, 07:02		Бобби Браун покрасивше будет, имхо.


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