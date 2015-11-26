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WHITESNAKE готовят нечто особое



Лидер WHITESNAKE David Coverdale сообщил о том, что готовит «некий особый проект» к прощальному туру, стартующему весной 2022 года:



«У нас прощальный тур, и когда я говорю, что ухожу на пенсию, я подразумеваю, что ухожу с гастролей такого уровня. Это настолько масштабно, на подготовку уходят месяцы, месяцы и месяцы. Я надеялся уйти на пенсию в 69 лет, что абсолютно оптимальный возраст для вокалиста WHITESNAKE.



Я должен совершить этот тур в знак признательности и благодарности, чтобы закончить начатое. Я приближаюсь к 50 годам — это тот срок, в течение которого люди поддерживали мою работу; это невероятно, это волшебная жизнь, и, как говорится в песне "Don't Fade Away", "в целом это была непростая дорога", но у нас всё ещё есть страсть двигаться вперёд!»



Затем бывший фронтмен DEEP PURPLE сообщил, что он планирует выпустить нечто особенное к будущему туру:



«В следующем году весной у нас будет особенный проект, о котором я не могу говорить прямо сейчас, но это станет приятным сюрпризом для поклонников. Когда всё было подписано, скреплено печатью и окончательно решено, мы решили: "Вряд ли выпуском простого бокс-сета можно и нужно ограничиться. Это ведь мой прощальный тур". Поэтому мы работали над особым специальным проектом, который будет сопровождать тур. Это не бокс-сет, но это действительно замечательный проект».



Далее в интервью он признался, что шансы снова увидеть на сцене с WHITESNAKE John'a Sykes'a невелики. Когда его спросили, остались ли между ними какие-то незаконченные дела, он ответил:



«Не с моей стороны. Я восхищаюсь John'ом, желаю ему всего хорошего, и мы были успешны в совместном творчестве, но в отношениях ничего подобного не было и близко. Это было постоянное противостояние».



Продолжая, он рассказал, что попытки воссоединить пару предпринимались почти два десятилетия, но в итоге ни к чему не привели:



«Общий друг свёл нас вместе, кажется, в 2002 году или где-то примерно в то время, мы долго разговаривали, и это было прекрасно, но чем больше и больше я с ним общался, тем больше понимал: "Я чувствую то же самое, что и 30 лет назад, и последнее, что я хочу сделать, это взять на себя обязательства, а потом звонить жене из Токио и говорить: "Какого хрена я на это согласился?"



Когда мы потеряли Джона Лорда [клавишника DEEP PURPLE], я обратился ко многим людям — включая Ritchie, благослови его Бог, — чтобы зарыть возможный топор войны, я разослал сообщения всем, но они не были восприняты с каким-то позитивом, так что я могу сказать, что я желаю добра всем, с кем я работал, потому что все они принесли что-то удивительное в этот мир!»







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