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DAVID COVERDALE: «WHITESNAKE всё ещё существует»



В рамках выпуска программы SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk" David Coverdale рассказал о положении дел у WHITESNAKE. Более года назад группа отменила несколько европейских концертов и отказалась от ранее объявленного североамериканского тура с SCORPIONS из-за того, что, как было сказано тогда, David продолжал лечение от хронической инфекции верхних дыхательных путей. 72-летний вокалист WHITESNAKE сказал:



«Мы с моей группой постоянно поддерживаем связь. WHITESNAKE всё ещё существует, и предложения всё ещё поступают. Я не могу ни о чём говорить, пока не приведу в порядок свою физическую форму.



Недавно я упал, и думаю, это не пошло мне на пользу... У меня две порванные вращательные манжеты, что, конечно же, ставит под угрозу мою работоспособность. Но артрит, все эти вещи дают о себе знать.



Я от всей души сочувствую Steven'y [Tyler'e] после [недавней отмены тура AEROSMITH]. Это так ужасно — стареть и нести груз ответственности за то, чтобы стараться быть как можно лучше, чтобы никого не разочаровать. И я знаю, что он чувствует, и я передал ему привет через наших общих друзей.



Но я не могу взять на себя никаких обязательств, пока не пойму, как обстоят дела с моим здоровьем. Меньше всего я хочу отправиться в турне и сделать то, что случилось в прошлом году, — вернуться домой, поджав хвост. Это было невыносимо. Да и болезнь в течение года не очень-то поспособствовала».







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