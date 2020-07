19 июл 2020



DAVID COVERDALE о последнем релизе WHITESNAKE



Видео, в котором DAVIDCOVERDALE распаковывает последний релиз WHITESNAKE, "The Rock Album", доступно для просмотра ниже.



Трек-лист:



CD / стриминг:



“Still Of The Night”

“Best Years”

“Tell Me How”

“Love Ain’t No Stranger”

“All Or Nothing”

“Give Me All Your Love”

“Can You Hear The Wind Blow”

“Restless Heart”

“Anything You Want”

“Here I Go Again”

“Judgement Day”

“She Give Me”

“Crying”

“Can’t Stop Now”

“Always The Same” *

“Forevermore”



Виниловая версия:



Side A

“Still Of The Night”

“Best Years”

“Tell Me How”

“Love Ain’t No Stranger”



Side B

“All Or Nothing”

“Give Me All Your Love”

“Can You Hear The Wind Blow”

“Restless Heart”



Side C

“Anything You Want”

“Here I Go Again”

“Judgement Day”

“She Give Me”



Side D

“Crying”

“Can’t Stop Now”

“Always The Same” *

“Forevermore”



* ранее не выпускалась



















