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Whitesnake

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CRAIG GOLDY: «Я бы отлично подошёл для WHITESNAKE, потому что мне нравится голос DAVID'a COVERDALE'a»



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В новом интервью "The Card King Sports Variety Show" бывший гитарист DIO Craig Goldy подтвердил, что в конце 1980-х ему позвонил представитель WHITESNAKE по поводу присоединения к группе David'a Coverdale'a в качестве замены John'y Sykes'y:

«В то время я и David Glen Eisley вместе работали над проектом для Geffen с [руководителем отдела по работе с артистами Geffen] Джоном Калоднером. И вот, когда John Sykes решил [сформировать] BLUE MURDER, я помню, как [барабанщик BLUE MURDER] Carmine Appice пригласил меня к себе домой. И я никогда этого не забуду — я сидел рядом с Carmine'ом, и он включил мне послушать демо-версии BLUE MURDER. Они напугали меня до смерти, потому что были очень хороши. Я подумал: "Это действительно круто". И когда Sykes пел, я предположил, что это был основной вокал, потому что, давайте посмотрим правде в глаза: он не лучший вокалист на планете. Он лучший гитарист на планете, лучший автор песен на планете, но не лучший певец на планете. И он не лучший фронтмен на планете. Мне жаль, но это чистая правда. Итак, Geffen хотели заполучить David'a Glen'a Eisley, потому что в то время Eisley был на вершине своей карьеры. И если послушать его голос, например, мою песню "Hidden In Plain Sight" [из альбома "RITUAL"] или "Over And Over", это David Glen Eisley в стиле хэви-метал. Когда Eisley поёт в стиле хэви-метал, это просто потрясающе. И Калоднер знал это. Eisley поёт лучше Sykes'a. Даже на первой пластинке GIUFFRIA — послушайте концовку "Turn Me On". У этого парня были способности, которых больше ни у кого не было, но о которых никто не знал. И, к сожалению, Coverdale так долго указывал Sykes'y, что делать, что пришло его время взять бразды правления. Но у него всё равно должен был быть вокалист, и Sykes'y нужно было сделать нечто, как Glenn Hughes с Coverdale'ом в альбомах DEEP PURPLE "Burn", "Stormbringer". А он этого не сделал. Так что Калоднер был взбешён. Итак, David'a Glen'a Eisley не было дома. Но тем временем [Калоднер] оставил сообщение на моём автоответчике. Я никогда не забуду, как вошёл и услышал... Я включил автоответчик, чтобы узнать, кто мне звонил, пока меня не было, и услышал: "Goldy, это Калоднер. Не подписывай никаких контрактов. Ты будешь следующим гитаристом WHITESNAKE. Я тебе перезвоню". Благодаря ему AEROSMITH снова собрались вместе и стали такими популярными. Он знал, что делал».

Goldy сказал, что его сотрудничество с WHITESNAKE в конечном счёте не состоялось:

«И в каком-то смысле я очень рад, потому что тогда Калоднер снова встретился со мной и David'ом Glen'ом Eisley в студии, именно благодаря этому появились некоторые замечательные вещи. И потом, моё творчество заинтересовало David'a Lee Roth'a и продюсера PINK FLOYD, и Joe Lynn'a Turner'a. Итак, некоторые неудачи на самом деле привели к некоторым великим достижениям. Но таков был уговор».

По словам Goldy, он был бы хорошим приобретением для Coverdale'a, который, как известно, сменил по меньшей мере дюжину гитаристов за карьеру WHITESNAKE:

«Теперь, когда я сбросил вес, я бы отлично подошёл для WHITESNAKE, потому что мне нравится голос Coverdale'a. Но я не из тех парней-мастеров на все руки. Именно это ему было нужно, прямо как David'y Lee Roth'y. Чтобы был гитарист, который может сыграть что угодно, выглядит великолепно и делать всё, что он попросит, не задумываясь, как это делает Glenn Hughes с THE DEAD DAISIES с Doug'ом Aldrich'ем. Эти ребята потрясающие. Эти ребята могут всё. Я не такой. Я работаю в своих рамках. У меня есть ограничения. Моё воображение не имеет границ, но то, что мне нравится и во что я вкладываю душу, имеет ограничения, и я не пойду на это, потому что я не мастер на все руки. Я никогда не хотел быть таким. В противном случае я был бы гитаристом David'ом Lee Roth'ом и, вероятно, гитаристом WHITESNAKE, но я не подходил им, и они поняли это. Я с этим согласен. Просто быть замеченным было здорово».




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