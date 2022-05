сегодня



Лидер WHITESNAKE заявил, что перезаписать "Here I Go Again" было не его идеей



WHITESNAKE переработали некоторых из своих самых известных хитов для нового сборника "Greatest Hits", который доступен с 6 мая на цифровых и потоковых сервисах.



Основатель и вокалист WHITESNAKE David Coverdale руководил новым сведением и ремастерингом 16 композиций для этого сборника, включая "Here I Go Again", которая первоначально была выпущена на альбоме группы 1982 года "Saints & Sinners". Эта пауэр-баллада была перезаписана для одноимённого альбома WHITESNAKE 1987 года и выпущена в качестве сингла, после чего заняла первое место в чарте Billboard Hot 100 и девятое место в чарте синглов Великобритании.



По поводу решения перезаписать "Here I Go Again" и роли MTV в том, что трек стал всемирно успешным, David сказал следующее:



«Ну, во-первых, перезаписать её было идеей лейбла... Я никогда не перезаписывал ничего, кроме песни "Blindman", которая была на моём оригинальном сольном альбоме [1977 года] "White Snake", а затем мы включили её в альбом [WHITESNAKE 1980 года] "Ready An' Willing", потому что именно тогда я почувствовал, что у нас появилось понимание насчёт раннего WHITESNAKE с Bernie Marsden'ом, Micky Moody, Neil'ом Murray'ему, Джоном Лордом и Ian'ом Paice'ом, и они проделали над ней виртуозную работу. Но я никогда не был сторонником перезаписи. Мы вдвоём с John'ом [Sykes'ом, тогдашним гитаристом WHITESNAKE] написали достаточно оригинального материала для альбома, но представители Geffen хотели перезаписать "Here I Go Again", и это пошло на пользу. Джон был недоволен, но история говорит сама за себя. И я сказал: "Если мы собираемся сделать это, я хочу переделать "Crying In The Rain", которая в оригинальной версии мне никогда не нравилась. И мы создали аранжировку — John, Neil и я — основной части, которая была отличным соло для John'ом, сольным номером. Но и весь альбом был в значительной степени подогнан под барабанщика Кози Пауэлла, упокой Господь его душу. И когда мы исполняли всё это на концерте, был переход от потрясающего, электризующего соло John'a к необычайно сокрушительному, громоподобному барабанному соло Кози.



У нас были отличные отношения с радиостанциями во время работы над альбомом "Slide It In", и они ждали нового материала WHITESNAKE. Так что мы отправили им эту вещь. И, конечно, в то время MTV было важной составляющей во всём мире. Так что WHITESNAKE из успешных на паре территорий стали глобальной структурой, что, как вы можете себе представить, было суперпризнанием».







+0 -0



просмотров: 274